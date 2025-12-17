Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej
Lucka ho ľúbila, aj keď zarábal 420 eur.
„Pán Valábik, vy si myslíte, že to v hokeji niekam dotiahnete?“ pýtala sa ho chemikárka. Boris sa len usmial a pokrčil plecami – netušil, že raz bude jeho meno rezonovať po celom Slovensku, že sa stane súčasťou NHL a o jeho život sa budú zaujímať ženy, ktoré hráča nehľadajú pre jeho charakter, ale pre výšku výplaty. Ako mladý chalan z Nitry sa musel naučiť nielen hrať hokej, ale aj zvládať pozornosť, ktorá často nemala nič spoločné s láskou. Dodnes si pamätá, ako ťažko bolo odhadnúť, koho zámery sú čisté a kto je iba lovkyňou hokejistov.
Prišli aj o to málo
Keď prišiel ako prvák domov s papierikom, že by mohol začať hrať hokej, rodičia o tom debatovali iba krátko. Súhlasili, hoci vedeli, že synove hobby nebude najlacnejšie a doma majú ešte ďalšie dva hladné krky.
Borisova mamina bola detská zdravotná sestra, otec pracoval v kotolni a neskôr sa snažil privyrobiť si predajom ovocia. „Bola to sezónna práca, otec potreboval zarobiť na celý rok. Raz ho prepadli, keď išiel domov s celomesačnou tržbou. Vo vchode si ho počkali dvaja pankhardi a dali mu nôž pod krk. Dobehol hore bez okuliarov, celý rozrušený, zadýchaný a vtedy ešte z pevnej linky volal políciu. Zobrali nám aj z toho mála, čo sme mali,“ spomínal Boris Valábik vo svojej knihe Volali ma bitkár.
Rodák z Nitry nikdy nechcel hrať hokej pre peniaze, no keď dostal prvé výplaty, chcel sa o ne podeliť a vynahradiť to aj bratom. „Cítil som sa previnilo, lebo veľa z voľných peňazí, ktoré sme nepotrebovali na bežný život, išlo mne. Pre nich veľa neostalo, ale neplakali, nesťažovali sa,“ priznával Boris, ktorý dosiahol vrchol svojej kariéry v zámorskej NHL.
Americké zlatokopky
Za veľkou mlákou si zvykol na to, že sa posmievali jeho hráčskym chybám, no najväčším podrazom v tamojšej hokejovej kabíne vraj bolo to, keď mal niekto románik so spoluhráčovou frajerkou alebo manželkou.