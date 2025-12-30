Cibuľu jedla len preto, aby ušetrili. Keď si skutočná Marfuša prvýkrát pozrela Mrázika, rozplakala sa - Dobré noviny
Cibuľu jedla len preto, aby ušetrili. Keď si skutočná Marfuša prvýkrát pozrela Mrázika, rozplakala sa
Cibuľu jedla len preto, aby ušetrili. Keď si skutočná Marfuša prvýkrát pozrela Mrázika, rozplakala sa

Zábery z Mrázika.
Zábery z Mrázika. — Foto: Youtube/Jiri Liska (Lisak), Promo fotografie k rozprávke Mrázik - Gorky Film Studios

Známa rozprávka bola len jednou kapitolou jej úspešnej kariéry.

Keď prvý raz videla Mrázika, rozplakala sa a ešte predtým počas natáčania premýšľala, že z pľacu jednoducho odíde a už sa nevráti. Tak veľmi sa pôvabnej Inne Čurikovovej nepáčilo, ako kvôli svojej úlohe v koži Marfuši musela zmeniť výzor. Účinkovanie v tejto rozprávke ju napokon v našich končinách natoľko preslávilo, že mnohí si bez Mrázika sviatky ani nevedia predstaviť.

Namiesto bábik mala farbičky

Inna túžila po herectve odmalička. Ako malú ju nikto nerozmaznával hračkami, preto si zvykla krátiť čas snívaním. S mamou si nažívali skromne, bývali za mestom v blízkosti poľa a kráľovstvom budúcej herečky bola v tom čase obrovská jabloň, na ktorej často vysedávala a predstavovala si svoj rozprávkový život.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=127340121218493

„Namiesto hračiek som mala farbičky - modrá bola princ, ružová princezná a tak ďalej. Takto som fantazírovala a myslím, že od snov som plynulo prešla k rozhodnutiu nastúpiť do divadelného inštitútu,“ vyrozprávala pre iDnes.cz. Mrázik bol pritom len jednou epizódou v jej úspešnej kariére.

Mrázika ukázala synovi

Rodáčka z ruského mesta Belebej sa preslávila aj vďaka rolám silných žien, ktoré stvárňovala vo filmoch režírovaných jej manželom Glebom Panfilovom. Svoj súkromný život však od toho pracovného vedeli oddeliť. „Vtedy sa režiséri nepozerali pri natáčaní na monitor ako dnes. Keď sme točili s Glebom, stál vždy pri mne a všetko prežíval. Úplne presne cítil, čo sa vo mne deje, a ja som vedela, že to vníma,“ ocenila ho.

Už v roku 2010 Inna tvrdila, že na obľúbeného Mrázika často nespomína. Keď bol jej syn ešte malý, rada si ho púšťala v jeho spoločnosti. „Ale viem, že u vás ho dávajú v televízii každý rok niekedy koncom roka alebo prvého januára,“ poznamenala a prezradila niektoré zákulisné tajomstvá, ktoré diváci obľúbenej rozprávky v televízii nemali šancu spozorovať.

