Nora Kabrheľová pre Dobré noviny: Nový vzťah? Bolo by to smiešne, spoločnosť si dôkladne vyberám
Na svoj pobyt za mrežami nikdy nezabudnem, priznala nám extravagantná podnikateľka.
„Všetci muži sú hovädá. Utekajú pred sebou,“ vyhlásila nedávno nekompromisne. Nora Kabrheľová, predtým Mojsejová, je jednou z najvýraznejších postáv nášho šoubiznisu aj preto, že si nedáva servítku pred ústa a povie veci tak, ako ich cíti. V exkluzívnom rozhovore pre DOBRÉ NOVINY prezradila viacero vecí zo svojho súkromia a odpovedala aj na otázku, či už skutočne nedá žiadnemu chlapovi šancu. Dozviete sa však aj to, prečo zdobí len spodnú stranu stromčeka, prečo sa vrátila z Bratislavy späť na východ aj ako spomína na najťažšie obdobie svojho života, ktoré strávila za mrežami. Rozprávala sa s ňou Jana Rujáková.
V rozhovore sa dozviete:
- aké boli Vianoce, keď bola Nora Kabrheľová ešte malá,
- prečo sa vrátila z Bratislavy naspäť na východ,
- či nie je možnosť, že by sa nejakému mužovi podarilo dostať do jej srdca,
- keby sme zavítali k nej domov, čo by sme našli na jej štedrovečernom stole,
- čo bolo najťažšie na pobyte za mrežami.
Keď sa vrátite v spomienkach, aké boli Vianoce, keď ste boli ešte malá? Vaša mamička Marta rada vypekala?
Keď som bola malá, ale aj veľká. Vianoce u nás boli nádherné a dodnes sú pre mňa nádherné. Milujem Vianoce. Moja mama veľmi nevypekala (úsmev). Ale vianočné pečivo posielali babičky a tak veľa, že mama bola oslobodená od pečenia.
Utkvelo vám z toho obdobia v pamäti aj niečo zásadné, čo len tak z mysle nevymažete?
Ja som sa najviac tešila na stromček, to bolo moje. Spodok som ozdobila a vrch dozdobila mama (úsmev). A dodnes to tak robím - ja zdobím spodok a ten, kto je momentálne po ruke, tak vrch.
Nejaký čas ste žili na západe Slovenska, no rozhodli ste sa znova vrátiť na východ, do Košíc, kde ste roky žili aj predtým. Budete teda sviatky tráviť v metropole východu?
Tento rok budem na Štedrý večer v Košiciach a 25.12. odchádzam s kamošom do Budapešti a prídem až na Silvestra.
V jojkárskej relácii Bez servítky sme videli, že viete dobre variť. Keby sme zavítali k vám domov, čo by sme našli na vašom štedrovečernom stole?
Budem robiť lososa na masle s citrónom a kôprom a šalát nebude. Ale bude zemiakové pyré s hráškom a upečiem pár lineckých koláčikov.
Je u vás zvykom dodržiavať aj nejaké vianočné tradície?
Tradície dodržiavam, to je samozrejmé, ale tento rok to nebudem preháňať.
Prečo ste sa rozhodli pre opätovný návrat do metropoly východu? Čo vás k tomu viedlo?
V Košiciach som prežila viac ako 60 rokov a tu sa cítim doma. Každý mesiac cestujem do Bratislavy pracovne a mám to rada aj ja, aj Šarika (Norina fenka, pozn. red.). Zmena prostredia ma stále naštartuje.
Je vidno, že máte veľmi rada psíkov, vaša Šarika nedávno oslavovala narodeniny. Dostala nejaký darček?
Šarika mala 17. novembra sedem rokov, je to už veľká slečna (úsmev). Darčeky dostáva každý deň, ale na narodeniny musí byť torta. Tieto narodeniny mala tortu, ktorú som jej vlastnoručne upiekla... tak aj vyzerala. Ale Šarika si na torte potrpí, to musí byť.