Chcete sa dožiť stovky? Jeden konkrétny šport vie predĺžiť život aj o 10 rokov, vraví expert na dlhovekosť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Chcete sa dožiť stovky? Jeden konkrétny šport vie predĺžiť život aj o 10 rokov, vraví expert na dlhovekosť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Vladimír Dlouhý.

Miešal si vodku s cukrom, aby nezamrzol. Peter z Arabely trpel ako zviera a žil príliš rýchlo

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Peter Mikulík a Zuzana Kocúriková.

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

SLEDUJE NÁS 206 856 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Chcete sa dožiť stovky? Jeden konkrétny šport vie predĺžiť život aj o 10 rokov, vraví expert na dlhovekosť

Dan Buettner / Ilustračná fotografia
Dan Buettner / Ilustračná fotografia — Foto: Reprofoto YouTube - The Dan Buettner Podcast; Freepik

Šport na druhej priečke vás možno prekvapí.

Chystáte sa dnes robiť nejaký šport? Robíte dobre – byť aktívny je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako žiť dlhšie a zdravšie. Podľa experta na dlhovekosť Dana Buettnera spočíva kľúč v tom, aby ste začlenili akýkoľvek pohyb prirodzene do svojho denného režimu, no existuje niekoľko športov, ktoré vám dokážu pridať aj takmer dekádu života. „Každý vie, že fyzická aktivita je dobrá pre dĺžku života. Nie všetky športy však prispievajú k rovnakému počtu rokov,“ uviedol na sociálnych sieťach Buettner, ktorý skúma miesta sveta s najdlhšie žijúcou populáciou, takzvané Modré zóny. S odkazom na najnovšie štúdie prezradil, že ak sa chcete dožiť stovky, skúste vykonávať tieto športy. Na konci zoznamu je šport, ktorý má najväčší potenciál spraviť z vás dlhovekých.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1119002003565432&set=a.440650988067207

4. Plávanie – zdravé telo aj myseľ

Plávanie patrí medzi najšetrnejšie a zároveň efektívne športy. Je nenáročné na kĺby a vhodné pre všetky vekové kategórie. Štúdie ukazujú, že pravidelné plávanie môže predĺžiť život približne o 3,4 roka v porovnaní so sedavými ľuďmi.

Ilustračné fotografie
Prečítajte si tiež: Nejedávajú pri telke a sú spolu šťastní. Ľudia, ktorí sa dožijú stovky, dodržiavajú týchto deviatich vecí

Okrem fyzického zdravia posilňuje plávanie aj srdce, pľúca a podporuje psychickú pohodu.Plávanie má aj výrazný pozitívny vplyv na psychiku – pomáha znižovať stres, zlepšuje náladu a podporuje relaxáciu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=669440638618282&set=a.446337770928571

3. Cyklistika – šetrný spôsob, ako byť fit

Cyklistika je ideálna pre všetky vekové kategórie. „Je to skvelý spôsob, ako zostať aktívnym, bez zaťaženia kolien či bedier,“ vysvetlil Buettner. Štúdia z Glasgowskej univerzity z roku 2017 ukázala, že ľudia, ktorí pravidelne bicyklujú, mali o 41 % nižšie riziko úmrtia na choroby ako tí, ktorí sa nehýbali a žili v priemere o 3,7 roka dlhšie. Pravidelná jazda na bicykli podporuje srdce, znižuje riziko rakoviny a pomáha udržiavať mozog v kondícii.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159471074074270&set=a.383101019269

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…