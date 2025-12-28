Spomaľuje starnutie a hasí zápaly v tele. V obľúbenej pochúťke Slovákov našli veľmi prospešnú látku - Dobré noviny
Spomaľuje starnutie a hasí zápaly v tele. V obľúbenej pochúťke Slovákov našli veľmi prospešnú látku
Spomaľuje starnutie a hasí zápaly v tele. V obľúbenej pochúťke Slovákov našli veľmi prospešnú látku

Výskum naznačuje, že môže telu prospievať viac, než sme tušili.

Niekto si vek začne uvedomovať pri prvých vráskach, iný až vtedy, keď telo reaguje pomalšie než kedysi. Starnutie neprebieha u každého rovnako a vedci dnes upozorňujú, že kalendárny vek je len časťou príbehu.

Čoraz častejšie hovoria o takzvanom biologickom veku, ktorý ukazuje, v akom stave sa telo skutočne nachádza. A práve pri jeho skúmaní sa objavujú zistenia, ktoré mnohých prekvapia. Naznačujú totiž, že do procesu starnutia môžu zasahovať aj úplne bežné veci z každodenného života. Dokonca aj tie, ktoré si spájame skôr s potešením než s vedou. Jedna z nich je Slovákom veľmi blízka.

Prekvapivá súvislosť

Ako informuje MedicalXpress, vedci z King’s College London sa v rámci svojho výskumu zamerali na látku, ktorá sa prirodzene nachádza v kakaových bôboch. Ide o teobromín – molekulu zodpovednú za typickú horkosť tmavej čokolády. Práve jej hladina v krvi môže súvisieť s tým, ako rýchlo alebo pomaly telo starne na biologickej úrovni.

Foto: Freepik, @freepik

Výskumníkov nezaujímalo, koľko rokov majú účastníci zapísaných v dokladoch. Sledujú totiž presnejšie ukazovatele, ktoré odhaľujú stav organizmu priamo na úrovni buniek. Hodnotili zmeny v DNA metylácii, z ktorých vznikajú takzvané epigenetické hodiny, aj dĺžku telomér – ochranných častí chromozómov, ktoré sa s pribúdajúcim vekom skracujú.

Do analýzy zapojili dve veľké európske skupiny. Prvú tvorilo 509 účastníkov z britského projektu TwinsUK, druhú 1 160 ľudí z nemeckej kohorty KORA. Výsledok bol podľa vedcov pozoruhodný. Ľudia s vyššou hladinou teobromínu v krvi mali nižší biologický vek, než by zodpovedalo ich skutočnému veku.

Viac než len chuť

