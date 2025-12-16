Utekal pred životom, dcérka to zmenila. Matúš Yael Kolárovský je aj dva roky po odvykačke na psychiatrii čistý
Známy spevák bol hospitalizovaný na psychiatrii v Hronovciach.
Už sú to takmer dva roky, odkedy sa Matúš Kolárovský alias Yael vrátil z niekoľkomesačného pobytu na psychiatrii v Hronovciach. Známy spevák, ktorý sa rozhodol podstúpiť liečenie od svojich závislostí, odtiaľ prišiel ako nový človek. Pobyt v Hronovciach ho totiž zmenil a on je dnes nielen lepšou osobou, ale aj lepším otcom pre svoju dcérku Neu. Práve ona bola jedným z dôvodov, prečo sa umelec pre boj so závislosťou od alkoholu a drog napokon rozhodol. Prezradil to v dokumente Opri sa o mňa, ktorý cituje Nový Čas.
Pritlačený k múru
Keď sa spevácka kariéra Matúša Kolárovského rozbehla naplno, s úspechom sa dostavili aj nie príliš pozitívne veci. Mladý umelec sa totiž ocitol v prostredí, v ktorom nechýbali ani alkohol a drogy. „Bolo tam veľa návykových látok, ktoré som vyskúšal,“ priznal spevák, ktorému sa to neskôr vymklo spod kontroly a svoje závislosti už nezvládal.
„Beriem drogy a mám s tým problém,“ povedal potom pred tisíckami fanúšikov a rozhodol sa, že podstúpi liečenie. Známy spevák bol hospitalizovaný na psychiatrii v Hronovciach a ako priznal v rozhovore pre Dobré noviny, od toho dňa, kedy sa odtiaľ vrátil, je čistý.
Podľa jeho slov ale muselo prísť niečo radikálne, aby sa pre tento svoj krok nakoniec rozhodol. „Musel som byť pritlačený k múru, aby som našiel nejaké riešenie. Teraz som rád, že som to urobil. Cítim, že môžem niekomu, kto má problém, ukázať, že nie je hanba požiadať o pomoc. Sú to veci, ktoré sa veľakrát nedajú vyriešiť osamote, je tam obrovský sebaklam a ľudia ten svoj problém často zľahčujú,“ dodal ďalej spevák, pre ktorého jedným z dôvodov, prečo sa išiel liečiť, bola aj dcéra Nea.