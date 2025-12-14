Novinka v živote speváčky Shakiry. Nevraživosť je minulosťou, s otcom svojich detí sa zmierila
O svojom bývalom partnerovi už vie verejne hovoriť aj v pozitívnom kontexte.
Keď sa Shakira v roku 2022 z bulváru dozvedela, že futbalista Gerard Piqué, ktorý stál 12 rokov po jej boku, jej je neverný, bola práve v nemocnici pri svojom otcovi. „Môj otec ma opúšťal v čase, keď som ho najviac potrebovala. Nemohla som sa s ním rozprávať ani si ísť po radu,“ spomínala pre magazín People a dodala, že si myslela, že ten deň neprežije.
Zvrat v ich vzťahu
Rozchod známej dvojice bol búrlivý, verejný a speváčka svoje pocity z neho zhrnula aj do piesní, z ktorých sa okamžite stali hity. O páre bolo dlho známe, že spolu nedokážu ani len komunikovať a všetky otázky týkajúce sa výchovy synov Milana a Sashy riešili výlučne cez právnikov alebo prostredníctvom Shakirinho brata.
Zdá sa však, že nevraživosť, ktorá medzi nimi panovala, je už minulosťou. Španielsky online magazín Vanitatis totiž prednedávnom informoval, že Shakira s Piquém opäť komunikujú priamo a bez toho, aby sa ich rozhovorov musel zúčastňovať niekto tretí.
Robia to pre deti
Komunikujú vraj hlavne telefonicky a to bez hádok. Hnev vystriedal pokoj a obľúbenej speváčke sa darí dospelým spôsobom spracovávať krivdu z minulosti, ktorá by snáď každému podlomila nohy. Sústreďuje sa najmä na deti a o manželovi hovorí pozitívne aj v rozhovoroch pre médiá.