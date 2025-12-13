Spoznala ho v období, kedy myslela na najhoršie. Pre Luciu Bílú je Radek darom aj životnou oporou
Možno mi ho poslala maminka, vraví dojatá speváčka.
Speváčka Lucie Bílá s partnerom Radkom nedávno oslávila 10. výročie, no ich svet sa vtedy namiesto radosti otriasol v základoch. Radek musel kvôli nálezu na mozgu urýchlene podstúpiť operáciu a hoci speváčku v tých chvíľach úplne pohltil strach a neistota, dnes už môže s vďačnosťou a pokojom povedať, že všetko dobre dopadlo. O tom, akú veľkú úlohu Radek zohráva v jej živote, porozprávala aj v relácii Na káve, ktorú vysiela Televízia Markíza.
Spojila ich náhoda
„Keď som ho spoznala, nebola som na tom veľmi dobre, pretože mi odchádzala maminka. Bola som na to sama, bolo to ťažké a nedávala som to, myslela som si, že odídem s ňou,“ otvorila sa v rozhovore známa speváčka a úprimne priznala, že bola v tom životnom období na tom asi úplne najhoršie.
„Zrazu som mala obnovenú premiéru Carmen, po nej som šla na večierok, chcela som sa skryť pred davom nejakých ľudí a schovala som sa za najvyššieho chlapa v miestnosti. Stál chrbtom,“ zaspomínala si Lucie a vzápätí sa zamyslela nad tým, ako sú niektoré veci jasne dané a podotkla, že sú jednoznačne riadené zhora. A presne také bolo aj jej prvé stretnutie s Radkom.
Nenechal sa odohnať
Skryla sa za neho, on jej stál chrbtom a otázky ostatných zastavila slovami, že je na akcii s týmto mužom a obaja chcú mať pokoj. Vtedy ešte netušila, že hovorí o svojej životnej láske a ich príbeh ani zďaleka neskončil. Lucie sa však potom Radkovi istý čas vyhýbala.