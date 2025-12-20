Šéfkuchár Sekerka pre Dobré noviny: Francúzi uznanlivo prikyvovali, keď som hovoril, čo jedávame na Vianoce
Foie gras sme robili aj u nás v reštike, len trošku inak ako babka Zuza. A určite ju budeme mať takúto aj tento rok, prezradil.
Šéfkuchár Pavol Sekerka ešte donedávna viedol kuchyňu v prestížnej parížskej reštaurácii s michelinskou hviezdou. Keď však začal cítiť, že je čas vrátiť sa domov, poslúchol svoje srdce a prišiel späť na Slovensko.
Dnes sa o všetko, čo sa vo svete naučil, delí s tými, ktorí rovnako milujú gastronómiu. Spolu s manželkou Luciou Hô-Chí pre DOBRÉ NOVINY prezradili, čo robí ich sviatočné menu výnimočným, a podelili sa aj o rodinný recept na pochúťku, ktorá na stole nesmie chýbať.
Bobaľky aj kapor so šalátom
„Pamätám si, ako sme sa ešte vo Francúzsku v reštike, kde som pracoval, rozprávali, čo jedávame na Vianoce. Keď som spomenul rybu a šalát, všetci uznanlivo prikyvovali a vraveli - Hmm, to je zdravé. No len nevedeli, že ryba je smažená a šalát majonézový,“ zaspomínal si so smiechom.
„Ja stále hovorím, že čo nie je pokazené, netreba opravovať, takže my sme na Vianoce naozaj tradiční. Z našej rodiny si na stôl nesieme šošovicovú polievku, kapra a zemiakový šalát. Z Luckinej pridávame ešte bobaľky s makom a hríbovú polievku,“ prezradil skúsený šéfkuchár a jedným dychom dodal, že u nich na stole počas Vianoc nesmie chýbať ani foie gras.