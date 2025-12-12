Predával vlastnoručne vyrobené veci, aby pomohol psíkom. Slováci sa rozplývajú nad nezištným Maťkom
Útulok si Maťkov nápad veľmi cení. Môže inšpirovať ďalších.
Svojím činom ukázal, že hrdinstvo nemusí mať podobu veľkých skutkov – niekedy stačí nápad, štipka kreativity a veľké srdce. Útulok Trnava zverejnil príspevok, v ktorom vzdáva hold malému Maťkovi. Chlapec sa totiž pred Vianocami rozhodol pomôcť zvieratkám netradičným spôsobom.
Malý hrdina, ktorý inšpiruje
Podľa útulku Maťko predal vlastnoručne vyrobené veci a celý výťažok osobne priniesol do útulku. „Maťko, ďakujeme – veľmi si ceníme tvoj nápad,“ napísali pracovníci útulku na sociálnej sieti. Malý hrdina ukázal, že aj malé činy dokážu priniesť veľkú radosť a pomoc.
Maťkov príbeh je dôkazom, že dobrota a empatia sa dajú prejaviť v každom veku. Svojou nezištnosťou potešil tisícky Slovákov, ktorí mu svoj obdiv dali najavo v komentároch pod príspevkom. Tie začali pribúdať naozaj rýchlo.
Komentujúci snímajú pomyselný klobúk
„Klobúk dole pred chlapcom! Vďaka rodičom za takú výchovu, raz vyrastie z chlapca úžasný človek,“ napísala pani Martina. „Taký malý chlapček a také obrovské srdiečko v ňom, obrovský obdiv a rešpekt,“ doplnila Lenka.