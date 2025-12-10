Pneumatiky sú samozrejmosťou, na ostatné zabúdame. Dopravný analytik Bazovský radí, ako zvládnuť zimu
Kľúčové je predvídať a za volantom nepreceňovať svoje schopnosti.
Cesty dokážu v zime prekvapiť aj skúsených vodičov, o to dôležitejšie je dbať na vlastnú bezpečnosť. Keď vozovku pokryje sneh a vodič nasadne do auta nepripravený, počas jazdy na tom už len ťažko niečo zmení. Rešpektovaný dopravný analytik Ján Bazovský sa preto pre Plus JEDEN DEŇ podelil o cenné rady, ako v zime zostať na cestách v bezpečí.
V prvom rade je dôležité pochopiť, čo znamená zjazdnosť ciest. „Cestári môžu povedať, že všetky cesty sú zjazdné, po niektorých sa však dá jazdiť maximálnou povolenou rýchlosťou a po niektorých, kde je utlačený sneh, pomalšie,“ vysvetlil expert pre Plus JEDEN DEŇ.
Neponáhľajte sa
Práve preto v tomto období často dochádza k dopravným nehodám. Ponáhľať sa na šmykľavých a snehom pokrytých vozovkách je nezodpovedné a neoplatí sa ani predpokladať, že zimná cesta do práce bude trvať rovnako dlho ako v lete. Tieto preteky s časom sa totiž často končia tragicky.
Stačí pritom len sledovať počasie a aspoň trocha predvídať. „Napríklad ak viem, že do rána bude snežiť, tak si nastavím budík o hodinu skôr,“ zdôraznil analytik, podľa ktorého býva nedostatočná časová rezerva tým najväčším problémom.