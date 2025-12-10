Najštýlovejší tím olympiády? Nové slovenské hokejové dresy sú podľa expertov jednotkou turnaja - Dobré noviny
Dobré noviny
Najštýlovejší tím olympiády? Nové slovenské hokejové dresy sú podľa expertov jednotkou turnaja
Najštýlovejší tím olympiády? Nové slovenské hokejové dresy sú podľa expertov jednotkou turnaja

— Foto: Facebook Hockey Slovakia, SZĽH

Zahraničie žasne nad slovenským dizajnom.

Slovensko už možno nepatrí medzi hokejové veľmoci, no dokáže prekvapiť. Najnovšie sa o nás hovorí nie vďaka výsledkom, ale kvôli niečomu, čo je v športe často prehliadané – dresom. Hokejové „uniformy“ našich reprezentantov pre zimnú olympiádu v Miláne totiž vyvolali ošiaľ, aký sa len tak nevidí.

Najkrajšie v celej súťaži?

Športový portál Bleacher Report zhodnotil dresy deviatich krajín, ktoré sa zúčastnia hokejového turnaja na olympiáde a už ich stihli odhaliť. Svoje dresy doteraz nepredstavili už iba Taliansko, Dánsko a Lotyšsko.

Francúzsko podľa autorov sklamalo neprehľadným dizajnom, Švajčiarsko a Kanada zostali na chvoste rebríčka pre nevýrazné či príliš moderné prvky. Fínsko, hoci s krásnym levom, zas doplatilo na rušivé detaily.

Švédsko a Nemecko sa dostali medzi najlepšie hodnotené tímy, no pred našimi susedmi Čechmi, ktorí získali tretie miesto za elegantný tradičný štýl, sa napokon ocitli len dve krajiny. Striebornú priečku obsadili Američania s retro dresmi a na vrchole rebríčka sa ocitlo Slovensko.

Zahraničné médiá sa totiž zhodujú, že slovenské dresy sú vôbec najkrajšie spomedzi všetkých dvanástich olympijských hokejových tímov. A to je niečo, čím sa môžeme ako krajina naozaj pochváliť.

Dresy, ktoré rozprávajú príbeh

Článok pokračuje na ďalšej strane...

