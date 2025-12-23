Manželia Paulusovci pre Dobré noviny: Na našom stole nikdy nesmie chýbať vianočná štóla - Dobré noviny
Manželia Paulusovci pre Dobré noviny: Na našom stole nikdy nesmie chýbať vianočná štóla
Vladimír Krčméry.

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Boris Valábik s manželkou Luckou.

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Manželia Paulusovci pre Dobré noviny: Na našom stole nikdy nesmie chýbať vianočná štóla

Roman a Petra Paulusoví / Vianočná štóla.
Roman a Petra Paulusoví / Vianočná štóla. — Foto: Archív Paulusovcov

S vianočným pečením začínajú skoro a stromček doma svieti už v polovici decembra.

V rodine obľúbeného šéfkuchára Romana Paulusa sa vianočné tradície dodržujú s veľkým nadšením. Jeho manželka Petra pre DOBRÉ NOVINY prezradila, čo je neoddeliteľnou súčasťou ich prežívania adventu a podelila sa aj o rodinný recept na vianočnú štólu, ktorá má na sviatočnom stole už roky pevné miesto.

Stromček svieti už v polovici decembra

„Veľmi radi deťom odovzdávame kúzlo Vianoc. Začíname ich oslavovať už od začiatku decembra. Akonáhle sa začne advent, dom ozdobíme svetielkami, vešiame na dvere adventné vence a zdobíme interiér domu. Samozrejmosťou je aj adventný veniec na stole, kde postupne zapaľujeme sviečky, pálenie františkov, púšťanie kolied a betlehem,“ vyrozprávala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Roman Paulus (@romanpaulus.chef)

S vianočným pečením pritom začínajú pomerne skoro, pretože majú veľkú rodinu, ktorá sa vždy v polovici decembra zíde na slávnostný obed. Stretnutie zakončia zdobením stromčeka, ktorý u nich doma žiari už v prvej polovici decembra.

Kapor, losos alebo morský vlk?

„A Štedrý deň? Ten začíname klasicky vianočkou, kakaom a dlhou prechádzkou po meste s návštevou vianočných trhov v centre Prahy. Zastavíme sa na varené víno a potom sa už pustíme do prípravy štedrovečernej večere. Na stole samozrejme nesmie chýbať rybia polievka, zemiakový šalát, kapor, ale ani ďalšie ryby, napríklad losos alebo morský vlk, dobré víno a vianočné pečivo,“ prezradila Petra.

Roman Paulus a Petra Paulusová.
Roman Paulus a Petra Paulusová. Foto: Instagram/romanpaulus.chef

„To, čo na stole nesmie nikdy chýbať, je aj vianočná štóla. Je to taká naša tradícia, rovnako ako pečenie vianočky a vianočného pečiva. Pečieme ju už niekoľko rokov a vždy si na nej pochutíme nie len my, ale aj všetky návštevy, ktoré k nám v priebehu Vianoc prídu,“ dodala a na záver pripojila aj tradičný rodinný recept.

Vianočná štóla manželov Paulusových:

