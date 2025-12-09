​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky - Dobré noviny
​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky
​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou
Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou — Foto: Facebook - Juraj Bača; Promo fotografie TV JOJ

Niktoš a nula, myslel si o sebe.

„Pozri sa, ten vyrážkový blondiak sa na teba pozerá,“ šepkali si dievčatá, keď videli v škole Juraja Baču. Vtedy netušili, že chlapec, z ktorého si spolužiaci robili žarty pre jeho drobnú postavu a akné, raz prerastie všetky predsudky aj vlastné obavy. Cesta k tomu však viedla cez šikanu, slzy na internáte a pocit, že je „nula a niktoš“. Juraj Bača je dôkazom, že aj ten najnenápadnejší chlapec môže jedného dňa prekvapiť celý svet aj sám seba.

Vyzeral na desať

Keď sa prejdete po Galante, možno narazíte na lavičku, ktorá dnes nesie jeho meno. V puberte bol pritom Juraj Bača neobľúbeným dieťaťom, ktorého vystrkovali z kolektívu len preto, že bol trochu iný – chorľavý, bledý, chudý a zo všetkých najmenší.

Milan Zimnýkoval s manželkou Antóniou.
Prečítajte si tiež: Mal 130 kíl, divný účes a nemal sa rád. Juniora zachránila láska z Telerána, pre ktorú chce byť najlepším

„V puberte mi na obľúbenosti nepridávalo, že som mal silné akné. Navyše som pôsobil veľmi mlado, v pätnástich rokoch som vyzeral na desať, v sedemnástich na dvanásť. Keď si to pospájate, bol som chlapec, ktorému sa páčili dievčatá, bol obsypaný hnisavým akné a vyzeral viac ako dieťa než ako muž. Prirodzene, ocitol som sa na okraji,“ prezradil v rozhovore pre Denník N Juraj, ktorý ešte aj ako pubertiak hľadal útechu v detskom svete.

Bitky päsťami

Po príchode zo školy sa upokojoval pozeraním rozprávky Scooby Doo, Ninja korytnačky či Káčerovo. Ako 15-ročný ale musel prejsť poriadnou skúškou – z Galanty odišiel na gymnázium do Bratislavy, kde žil na internáte. Prvé dva roky tam vraj preplakal.

