Veríte, že vás vitamín C vylieči z prechladnutia? Podľa imunológa je dôležitejšie zamerať sa na niečo iné
Ide o fakt alebo len obyčajný mýtus?
Posilňuje imunitu, prospieva zubom aj srdcovo-cievnej sústave a v neposlednom rade podporuje hojenie rán. Vitamín C má na organizmus množstvo priaznivých účinkov – a možno práve preto ho mnohí užívajú počas chrípky v nádeji, že im pomôže rýchlejšie vyzdravieť. Otázkou však zostáva, či to naozaj funguje.
Za všetko môže jediná kniha
„V mnohých ohľadoch je vitamín C pre naše zdravie veľmi dôležitý. Ale predstava, že užívanie vysokých dávok alebo pitie veľkého množstva pomarančového džúsu vás ochráni pred prechladnutím, alebo vám dokonca pomôže zotaviť sa, je mýtus,“ vysvetlil pre The Guardian profesor imulonógie Daniel M. Davis.
Všeobecná viera v tento mýtus podľa neho stojí len na názore jediného muža – dvojnásobného nositeľa Nobelovej ceny a jedného z najvplyvnejších chemikov 20. storočia, Linusa Paulinga. Ten vitamínu C pripisoval obrovské účinky, napísal o ňom knihu, ktorá sa stala bestsellerom a bol po nej taký veľký dopyt, že na to začali reagovať aj továrne a snažili sa držať krok s výrobou výživových doplnkov.
Dôležitý je iný vitamín
Odborníci sa však zhodujú a mnohé výskumy tiež dokazujú, že ľudia, ktorí užívajú vitamín C, majú rovnako vysokú pravdepodobnosť, že prechladnú, ako tí, ktorí ho neužívajú. Branie doplnkov môže len mierne skrátiť trvanie choroby, u dospelých približne o osem percent.