Má adventný kalendár plný receptov. Anjelské krídla pani Vierky sú dobrotou, ktorá nepotrebuje cukor
Anjelskými krídlami viete na Vianoce potešiť najbližších.
Keď pani Vierke pred rokmi na jednom školení vysvetlili, že TikTok je platforma budúcnosti. Chvíľu jej trvalo, kým si to vzala k srdcu. Dnes sa už na sociálnych sieťach cíti ako doma, je známa svojimi videami, ktoré sršia ľudskosťou, pokojom a prívetivou atmosférou a jej tvorbu sledujú tisíce ľudí.
Symbolizujú pokoj a lásku
„Byť sám sebou je tá najlepšia cesta. Mne fungujú obyčajné videá, kde mojim milým tiktokerom ukazujem kuchyňu, ako varím obed a tých ľudí to baví. Ukazujem veci z bežného života, ktorý prežívajú aj moji sledovatelia. Nepotrebujem sa líčiť, farbiť. Aká som, taká som a hotovo,“ vysvetlila v rozhovore pre Kreatívne centrum Trnava.
V predvianočnom období svoju tvorbu ešte viac obohatila a pripravila aj adventný kalendár plný receptov. Každý deň fanúšikom prináša nové tipy na vianočné pečivo a výnimkou nebol ani recept na krehké anjelské krídla.
„Symbolika anjelov nielen na Vianoce spočíva v posolstve lásky, nádeje, pokoja a ochrany. Neviete si ani predstaviť, akú radosť som pocítila, keď sa ku mne dostal tento recept na anjelské krídla. Potešte nimi na Vianoce svojich najbližších. A nezabudla som! Do cesta naozaj cukor nejde,“ vraví vo svojom videorecepte obľúbená influencerka.