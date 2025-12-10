Má adventný kalendár plný receptov. Anjelské krídla pani Vierky sú dobrotou, ktorá nepotrebuje cukor - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Má adventný kalendár plný receptov. Anjelské krídla pani Vierky sú dobrotou, ktorá nepotrebuje cukor
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Juraj Bača a Tomáš Maštalír / S partnerkou Dominikou

​Dostal facku od života a roky preplakal. Kariéru Juraja Baču odštartovalo gesto známej Slovenky

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Iveta Malachovská.

Ľudia neveria, že chudne prirodzene. Iveta Malachovská by jednu radu poslúchla už pred 30 rokmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

SLEDUJE NÁS 206 981 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Má adventný kalendár plný receptov. Anjelské krídla pani Vierky sú dobrotou, ktorá nepotrebuje cukor

Pani Vierka a jej anjelské krídla.
Pani Vierka a jej anjelské krídla. — Foto: Instagram/svetlikovavierka

Anjelskými krídlami viete na Vianoce potešiť najbližších.

Keď pani Vierke pred rokmi na jednom školení vysvetlili, že TikTok je platforma budúcnosti. Chvíľu jej trvalo, kým si to vzala k srdcu. Dnes sa už na sociálnych sieťach cíti ako doma, je známa svojimi videami, ktoré sršia ľudskosťou, pokojom a prívetivou atmosférou a jej tvorbu sledujú tisíce ľudí. 

Symbolizujú pokoj a lásku

„Byť sám sebou je tá najlepšia cesta. Mne fungujú obyčajné videá, kde mojim milým tiktokerom ukazujem kuchyňu, ako varím obed a tých ľudí to baví. Ukazujem veci z bežného života, ktorý prežívajú aj moji sledovatelia. Nepotrebujem sa líčiť, farbiť. Aká som, taká som a hotovo,“ vysvetlila v rozhovore pre Kreatívne centrum Trnava.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vierka Svetlíková (@svetlikovavierka)

V predvianočnom období svoju tvorbu ešte viac obohatila a pripravila aj adventný kalendár plný receptov. Každý deň fanúšikom prináša nové tipy na vianočné pečivo a výnimkou nebol ani recept na krehké anjelské krídla.

„Symbolika anjelov nielen na Vianoce spočíva v posolstve lásky, nádeje, pokoja a ochrany. Neviete si ani predstaviť, akú radosť som pocítila, keď sa ku mne dostal tento recept na anjelské krídla. Potešte nimi na Vianoce svojich najbližších. A nezabudla som! Do cesta naozaj cukor nejde,“ vraví vo svojom videorecepte obľúbená influencerka.

Anjelské krídla podľa Vierky:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…