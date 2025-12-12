Mal pätnásť a zarábal viac ako jeho rodičia. Známeho Slováka z pocitu dôležitosti vyliečila pokora
Dnes je veľmi rád, že niečo podobné zažil.
Odjakživa bol akčný, angažovaný a ako 15-ročný začal podnikať. Mladík z fotografie daboval filmy z nemčiny do slovenčiny, čím si dokázal slušne privyrobiť, no už o pár rokov neskôr pocítil, aké to je, keď človek nechá vládnuť vlastné ego. V jednom rádiu tresol dverami a vyhlásil, že takú prácu vôbec nepotrebuje. Peniaze mu nakoniec došli oveľa rýchlejšie, než čakal, preto bol chvíľu pomocným robotníkom na stavbe. Za túto skúsenosť je dodnes vďačný – ak by totiž prišla o 10 rokov neskôr, nemusel by sa s ňou vysporiadať.