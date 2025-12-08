Vy už nemáte nárok, povedala jej poisťovňa. Prispejme sestričke Angelike na životne dôležitý liek
Nákladná liečba je nad jej možnosti.
Celý život stála pri ľuďoch, ktorí potrebovali oporu. Ako endoskopická sestra bola Angelika Hajdáková tichou súčasťou desiatok príbehov, kde zohrávalo úlohu zdravie, nádej aj odvaha. Dnes však túto podporu potrebuje sama. Po rokoch boja s rakovinou vaječníkov ju poisťovňa odmietla podporiť v liečbe, ktorá jej podľa lekárky môže pomôcť udržať chorobu pod kontrolou. A tak sa obracia na verejnosť.
Nečakaná rana
Angelika sa s diagnózou, ktorú si dovtedy nevedela ani predstaviť, prvýkrát stretla v septembri 2019. „Napriek pravidelným lekárskym prehliadkam som si túto diagnózu vypočula a bolo veľmi ťažké to prijať,“ uviedla pre Donio.
Nasledovali operácie, chemoterapia a dlhá rekonvalescencia. Každý krok však zvládala s odhodlaním aj preto, aby sa mohla vrátiť k práci, ktorá ju napĺňa. „Po ukončení liečby a rekonvalescencii som sa mohla vrátiť späť do práce, čo bol, a je pre mňa veľký povzbudzovák,“ hovorí.
Opakované recidívy a zamietnuté žiadosti
Keď sa zdalo, že najhoršie má za sebou, prišla ďalšia rana. Recidíva v roku 2021 a potom opäť v roku 2023. Lekárka jej navrhla udržiavaciu liečbu moderným liekom Lynparza. Žiadosť však po viacerých odvolaniach neprešla. „Poisťovňa to zdôvodnila, že nárok majú len pacientky v prvolíniovej liečbe, tie, čo sme v recidíve, už nie,“ opísala Angelika.