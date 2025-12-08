Jednu ingredienciu vždy dôkladne prepláchne. Guláš od Miriam Kalisovej je vďaka hlivám plný bielkovín - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Jednu ingredienciu vždy dôkladne prepláchne. Guláš od Miriam Kalisovej je vďaka hlivám plný bielkovín
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

Petr Sepéši bol prvou láskou Ivety Bartošovej.

Nikdy som nepoznal takú dračicu, hovoril. Ivetu Bartošovú a Petra považovali za Rómea a Júliu 80. rokov

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

Život jej ukázal, ako vyzerá vernosť až do posledných dní. Vo veku 82 rokov odišla Oľga Feldeková

Dušan Cinkota a Soňa Norisová.

Cinkota priznal, že ich vzťah prefetoval. Soňa Norisová našla svoje šťastie pri džentlmenovi Adriánovi

Susedia / Viki Ráková a manželom Róbertom

Keď začali Susedia, skoro ju ukameňovali. Viki Rákovej sa manžel Róbert zastal aj pred vlastnými deťmi

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Áron v materskej škole PODO.

Skutočným víťazom Farmy je Áron z Bratislavy. Nerieši seba a zachraňuje škôlku, ktorá dáva deťom šancu

SLEDUJE NÁS 206 980 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Jednu ingredienciu vždy dôkladne prepláchne. Guláš od Miriam Kalisovej je vďaka hlivám plný bielkovín

Miriam Kalisová / Hlivový guláš.
Miriam Kalisová / Hlivový guláš. — Foto: Instagram/miriam.kalisova

Sleduje trendy vo varení, no riadi sa predovšetkým vlastnou hlavou.

Hliva ustricová je nielen mimoriadne chutná, ale aj prospešná pre zdravie. Posilňuje imunitu, pomáha chrániť pred sezónnymi chrípkami a keď si z nej pripravíte napríklad lahodný guláš, ako to urobila aj Miriam Kalisová, potešíte tým nielen svoju imunitu, ale aj chuťové poháriky.

Rada skúša nové veci

„Milujem variť, piecť, vytvárať nové kombinácie a tešiť sa z toho, keď hosťom chutí. Na druhej strane aj rada navštevujem dobré reštaurácie a užívam si umenie skutočných majstrov kuchárov a páči sa mi objavovanie nových a nových chutí,“ prezradila pre portál Dobruchut.sk bývalá moderátorka, podľa ktorej jedlom nekŕmime len telo, ale aj dušu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miriam Kalisová (@love_bymiriam)

Rada sleduje trendy vo varení, necháva sa inšpirovať, skúša nové chute, no riadi sa predovšetkým vlastnou hlavou. Na Instagrame navyše fanúšikov pravidelne zásobuje receptami a nedávno ich potešila aj tipom na lahodný guláš, ktorý si mnohí zamilovali.

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.
Prečítajte si tiež: Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

„Vedeli ste, že hliva je naozaj plná bielkovín? U nás je ‚varená-pečená‘. Okrem Miušky, ktorá mi sabotuje všetky huby, sa ešte nikto nesťažoval,“ prezradila bývalá moderátorka a v recepte zdôraznila, že jednu ingredienciu treba pred varením poriadne prepláchnuť.

Hlivový guláš Miriam Kalisovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…