Jednu ingredienciu vždy dôkladne prepláchne. Guláš od Miriam Kalisovej je vďaka hlivám plný bielkovín
Sleduje trendy vo varení, no riadi sa predovšetkým vlastnou hlavou.
Hliva ustricová je nielen mimoriadne chutná, ale aj prospešná pre zdravie. Posilňuje imunitu, pomáha chrániť pred sezónnymi chrípkami a keď si z nej pripravíte napríklad lahodný guláš, ako to urobila aj Miriam Kalisová, potešíte tým nielen svoju imunitu, ale aj chuťové poháriky.
Rada skúša nové veci
„Milujem variť, piecť, vytvárať nové kombinácie a tešiť sa z toho, keď hosťom chutí. Na druhej strane aj rada navštevujem dobré reštaurácie a užívam si umenie skutočných majstrov kuchárov a páči sa mi objavovanie nových a nových chutí,“ prezradila pre portál Dobruchut.sk bývalá moderátorka, podľa ktorej jedlom nekŕmime len telo, ale aj dušu.
Rada sleduje trendy vo varení, necháva sa inšpirovať, skúša nové chute, no riadi sa predovšetkým vlastnou hlavou. Na Instagrame navyše fanúšikov pravidelne zásobuje receptami a nedávno ich potešila aj tipom na lahodný guláš, ktorý si mnohí zamilovali.
„Vedeli ste, že hliva je naozaj plná bielkovín? U nás je ‚varená-pečená‘. Okrem Miušky, ktorá mi sabotuje všetky huby, sa ešte nikto nesťažoval,“ prezradila bývalá moderátorka a v recepte zdôraznila, že jednu ingredienciu treba pred varením poriadne prepláchnuť.