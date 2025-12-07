Pretekali sa, kto seniorom odnesie viac tašiek s nákupom. Vzorom známej dievčiny je láskavá mama
Keď cestuje na východné Slovensko, napĺňa ju pocit radosti.
Vyrastala na prešovskom sídlisku so svojou mamou, ktorá ju naučila úplne všetko. Vďaka nej vedela štrikovať, vyšívať a s kamarátmi súťažila v tom, kto odnesie starším ľuďom viac tašiek s nákupom. Pred blokom hrávala guličky, každý deň pracovala v záhrade a s detstvom sa jej dodnes spája aj účinkovanie v speváckom zbore a v ľudovom súbore. Do svojho rodného mesta sa aj v dospelosti rada vracia a často hovorí, že Prešov je Talianskom Slovenska.