Pochúťky zo slovenských salašov ohúrili svetových gurmánov. Tieto naše syry sa dostali do známeho rebríčka - Dobré noviny
Pochúťky zo slovenských salašov ohúrili svetových gurmánov. Tieto naše syry sa dostali do známeho rebríčka
Ilustračné foto.

Pochúťky zo slovenských salašov ohúrili svetových gurmánov. Tieto naše syry sa dostali do známeho rebríčka

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Google Maps

Slovensko zabodovalo v obrovskej konkurencii.

Tvrdé, mäkké, zrejúce či dokonca plesňové. Reč je o syroch, ktorých sa naprieč krajinami vyrába niekoľko stoviek typov a hoci každému chutí niečo iné, vo svete si obľúbili aj tie slovenské. V prestížnom rebríčku plnom najlepších „syrov bez kôrky“ sme sa objavili dokonca niekoľkokrát. Za zoznamom najlepšie hodnotených syrov stojí portál Taste Atlas, ktorý okrem tradičných receptov zhromažďuje aj recenzie od gastronomických kritikov či cestovateľov.

Talianska prevaha

Hoci sa rebríček priebežne mení, na prvom mieste dlhodobo kraľuje talianska Mozzarella di Bufala Campana. V tesnom závese sa držia talianske syry známe svojou krémovou až maslovou štruktúrou ako Burrata či Burrata di Andria. Tá je ľudovo známa ako „kráľovná syrov“. 

Burrata, remeselnícky syr z oblasti Puglia v južnom Taliansku.
Burrata, remeselnícky syr z oblasti Puglia v južnom Taliansku. Foto: Freepik, @stockking

Aj keď rebríčku ďalej dominujú prevažne syrárske veľmoci ako Taliansko, Grécko či dokonca Mexiko, zahanbiť sa nedalo ani Slovensko. V TOP 100 najlepšie hodnotených syrov bez kôry sme sa umiestnili dvakrát.

Pozrite si, ktorý slovenský syr získal najvyššie hodnotenie:

