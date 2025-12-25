Mamička desiatich detí úprimne o veľkej rodine: S ukladaním do postele začínam už o pol piatej poobede
Hoci Chloe spolu s manželom pôvodne plánovali maximálne tri deti, materstvo berie ako poslanie.
Hoci pôvodne plánovali malú rodinku, dnes je ich plný dom - a to doslova. Rodina Austrálčanky Chloe Dunstanovej má aktuálne dvanásť členov a aj keď je ich život občas poriadne rušný, nemenili by, práve naopak. Nie je to tak dávno, čo sa rodinka Chloe rozrástla o desiate dieťatko.
Plánovali to inak
Chloe spolu s manželom Rohanom pôvodne plánovali maximálne tri deti. Postupne preto na svet prišli chlapci Evan, Otto a Felix. Túžba po dievčatku však bola silnejšia, preto začali zvažovať, či finančne zvládnu aj štvrté dieťa. Osud sa s nimi pohral natoľko, že sa množstvo detí rozhodol rovno zdvojnásobiť.
Po náročnom tehotenstve a rozhodnutiach, či si deti vôbec nechajú, prišli na svet trojčatá - Rufus, Hank a Pearl, ktoré však dlhé mesiace bojovali o život, čo rodinu veľmi vyčerpalo. Hoci si dali pauzu, svoje rozhodnutie rýchlo prehodnotili a čoskoro do rodiny pribudli dvojčatá Cosma a Sylvie. Malá Birdie bola v rodinnom klane chvíľu najmladšia, ale to sa zmenilo, keď Chloe porodila svoje desiate dieťatko - malú Zeldu.
Byť matkou je životným poslaním
„Naozaj si toto tehotenstvo užívam a nasávam každé malé kopnutie malej fazuľky, pretože viem, že to môže byť naposledy, čo som tehotná. Čas letí... Už sa nemôžeme dočkať, až ťa uvidíme, maličká,“ vravela dojatá mamička na sociálnej sieti ešte minulý rok. Najmladšieho člena rodiny na svete privítali vo februári 2024.
