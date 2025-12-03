Držal ho pri živote a zháňal pomoc. Mladý hasič bol pri Kukumbergovi v momente, keď ho naozaj potreboval - Dobré noviny
Držal ho pri živote a zháňal pomoc. Mladý hasič bol pri Kukumbergovi v momente, keď ho naozaj potreboval
Držal ho pri živote a zháňal pomoc. Mladý hasič bol pri Kukumbergovi v momente, keď ho naozaj potreboval

Držal ho pri živote a zháňal pomoc. Mladý hasič bol pri Kukumbergovi v momente, keď ho naozaj potreboval

— Foto: Facebook HC SLOVAN Bratislava / Polícia SR - Trnavský kraj

Hrdina Dean sa objavil ako strážny anjel v tej najdôležitejšej chvíli.

Slovenskom otriasla správa o vážnej dopravnej nehode mladého hokejistu Romana Kukumberga ml. K nešťastiu došlo v utorňajších ranných hodinách medzi Kvetoslavovom a Šamorínom, no v kritickej chvíli pri ňom stál človek, ktorý neváhal ani okamih. Miestny hasič Dean sa na mieste ocitol doslova v hodine dvanástej – a jeho okamžitý zásah dal mladému športovcovi šancu zabojovať o život.

Hrdina, ktorý prišiel v pravej chvíli

Ako informuje Nový Čas, 29-ročný hasič Dean mal v ten deň služobné voľno a smeroval do druhej práce. Rizikový úsek pri napájaní na R7 pozná dôverne – ako hasič bol k nemu opakovane privolaný pri iných nehodách. Tentoraz sa však dramatická situácia odohrala priamo pred jeho očami.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZTT/posts/pfbid02jzivXgwieH5raQ18nmzMbT3JFNMwratgpASUF9dbZTjFrR7Du5CB8sendzta9hael

„Jedno auto z účastníkov – ten šedý Ford – išlo za mnou. Ja som odbočil vpravo na zjazd na Bratislavu. Ten mladý vodič v protismere v Škode nedal prednosť, odbočoval doľava a vtom do neho napálil Ford,“ opísal pre Nový Čas.

Dean okamžite zastavil auto a bežal k účastníkom nehody. Traja ľudia stáli mimo áut, no do druhého vozidla sa ešte nikto nepozrel. „Išiel som pozrieť do toho druhého auta. Tam bol tento mladý chlapec Roman na sedadle spolujazdca preletený, keďže nebol pripútaný,“ pokračoval.

Jednou rukou volal, druhou zachraňoval

