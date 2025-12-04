Každé ráno ju prekvapí, že sa prebudila. 83-ročná Milka Vášáryová má v živote len jednu neresť - Dobré noviny
Každé ráno ju prekvapí, že sa prebudila. 83-ročná Milka Vášáryová má v živote len jednu neresť

Emília Vášáryová.
Emília Vášáryová. — Foto: Promo fotografie filmu Šťastný nový rok (Bontonfilm); Lidé z maringotek (Filmové studio Barrandov)

Vášáryovci mali vždy sklony k istému spôsobu života.

„Na dôchodok sa neteším, život bez práce si neviem predstaviť,“ vyhlasuje Emília Vášáryová, ktorá v máji oslávila 83. narodeniny a tento vek by jej tipoval len málokto. Obľúbená herečka stále hrá na plný úväzok a otvorene hovorí, čo je jej tajomstvom vitality.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=315950299898806&set=pb.100044515146281.-2207520000&type=3

Keď prestane, je koniec

„Som z rodiny, kde sa vždy veľa pracovalo. Je pravda, že u nás sa robí, robí, robí, a potom všetci padnú a umierajú dosť mladí v našej rodine,“ vravela v Rádiu Regina Milka Vášáryová, ktorú už len myšlienky na dôchodok znervózňujú. Vôbec si nevie predstaviť, že by prišiel pondelok, ktorým by viac nezačal pracovný týždeň. „Ja si neviem predstaviť, čo by som robila,“ smiala sa herečka, ktorá nikdy nesedí doma so založenými rukami. Keď nehrá, tak pracuje v záhrade alebo v domácnosti a keď nepracuje doma, pomáha svojim deťom a vnúčatám.

Milka Vášáryová.
Prečítajte si tiež: Prišla kvôli nemu o vlasy, dva roky nosila parochňu. Milka Vášáryová manželstvo so žiarlivcom neoľutovala

„Snažím sa, pretože si myslím, že keď prestanem, tak je to koniec. Som ešte stále zamestnaná v Slovenskom národnom divadle, kde hrám asi v deviatich hrách, ani to radšej nepočítam, a teraz mám práve pred premiérou, ktorú režíruje dcéra Bolka Polívku Kamila. Veľmi sa teším,“ povedala v júnovom rozhovore pre super.cz naša herecká legenda. To, že si neužíva zaslúžený dôchodok, jej nevyčítajú ani deti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=991023792391450&set=a.272351914258645

Sklony Vášáryovcov

„Moje deti mi hovoria: Mami, len pracuj. Vedia, že tá práca ma drží. Som zvyknutá pracovať od 17 rokov a o konci zatiaľ neuvažujem. Ale držím sa príslovia, že je dôležité vedieť, kedy s čím začať a kedy s čím skončiť,“ vysvetlila Milka Vášáryová, ktorá sa podelila aj o svoj recept na vitalitu, ktorou oplýva aj po osemdesiatke.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

