Všetko do seba zapadlo v jednom momente. Známu Slovenku vášeň z detstva formuje aj v dospelosti
Odmalička ju fascinoval svet naokolo.
Detstvo prežila na Záhorí aj na Spiši. Odmalička rada pozorovala svet okolo seba, uši mala stále nastražené, oči otvorené a vnímala každý detail. Fascinovali ju ľudové príbehy a rozprávania, ktoré v nej prebúdzali zvedavosť, no netušila, že práve táto detská vášeň ju bude formovať aj v dospelosti. Dievčina z fotografie chcela síce študovať históriu, ale šťastná zhoda okolností ju nakoniec priviedla k odboru, vďaka ktorému dnes patrí medzi najznámejšie slovenské odborníčky.