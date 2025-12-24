Na dovolenke náhle prišla o vlasy, synček jej strhával parochňu. Statočná Barbora dnes inšpiruje iných - Dobré noviny
Na dovolenke náhle prišla o vlasy, synček jej strhával parochňu. Statočná Barbora dnes inšpiruje iných
Na dovolenke náhle prišla o vlasy, synček jej strhával parochňu. Statočná Barbora dnes inšpiruje iných

Barbora Kropáčková
Barbora Kropáčková — Foto: Instagram/barcakrop

Spočiatku si ani nevedela predstaviť, že bez parochne vyjde medzi ľudí.

Predstavte si, že vám znenazdajky začnú šialene vypadávať vlasy a vy neviete, prečo sa to deje. Niečím podobným si počas dovolenky so svojou mamou prešla aj Barbora Kropáčková. Napriek tomu, že s alopéciou už mala skúsenosť, myslela si, že ju prekonala a túto kapitolu vo svojom živote uzavrela. Všetko ale bolo inak.

Skrývala sa

„Stále som si hovorila, že to je bežné vypadávanie, ktoré sa o chvíľu zastaví a bude to dobré. Bohužiaľ sa mi zasa začali objavovať plešaté miesta a bolo to oveľa horšie ako prvý raz,“ opísala pre DVTV Barbora, ktorá za dva týždne prišla o všetky vlasy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barča Kropáčková (@barcakrop)

Zo začiatku sa na seba nevedela ani pozrieť, celú situáciu znášala veľmi ťažko a z letiska spolu s mamou zamierili rovno do predajne s parochňami. „Nevedela som si predstaviť, že bez nej vyjdem medzi ľudí, absolútne nie. Skrývala som to,“ priznáva a jedným dychom dodáva, že ešte väčšiu ranu jej spôsobila strata rias a obočia.

Chcela, aby ju prijali

Ani s parochňami to však nebolo ono. Väčšina z nich je podľa mladej Češky príliš hustá, iné pôsobia veľmi dokonalo a neprirodzene. Na hlave ju parochňa škriabala, v spoločnosti sa bála, že ju má nasadenú nakrivo alebo pôsobí smiešne a nepáčila sa v nej ani svojmu dvojročnému synovi, ktorý jej ju hravo strhával z hlavy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barča Kropáčková (@barcakrop)

Tento stav trval asi dva mesiace a keď sa ľudia v Barborinom okolí začali báť, že trpí vážnejšou chorobou, rozhodla sa, že je čas ísť s kožou na trh.

Dôležitý impulz

