Pred zápasom sa modlí a takmer vôbec nenadáva. Adam Sýkora očaril Sofiu, hoci je úplne iný ako ostatní
Pred zápasom sa modlí a takmer vôbec nenadáva. Adam Sýkora očaril Sofiu, hoci je úplne iný ako ostatní

Vau, to je pekné dievča, povedal si. 

Niektorí hráči sa rodia s talentom, iní s obetavosťou urobiť pre úspech všetko. Adam Sýkora má oboje a ešte niečo navyše – srdce dobráka, ktorým si získal všetkých naokolo. Nie každý hokejista si pred zápasom potichu zašepká „Ježiško, pomáhaj mi“, no rodák z Piešťan je nielen hlboko veriaci, ale aj extrémne slušný človek, ktorý vyrastal s vierou, pokorou a obrovskou pracovitosťou. Hokejista, ktorý je iný ako ostatní, očaril aj priateľku Sofiu, pri ktorej má vraj vždy najväčšie šťastie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sofia Leváková (@sofialevakova)

Bolo to v ňom

Keď Slováci v roku 2002 získali legendárne zlato na majstrovstvách sveta, Adam Sýkora ešte ani nebol na svete. Narodil sa o dva roky neskôr do športovej rodiny – jeho otec Roman je generálnym manažérom mládežníckych hokejových reprezentácií a jeho mamina Adriana sa venovala atletike a neskôr fitness. Od začiatku bolo jasné, že Adam sa športu nevyhne.

Žigmund Pálffy.
Prečítajte si tiež: Po bitke od otca sa rozhodol pre hokej. Žigo Pálffy dnes žije pre chorú dcérku a dlho nepriznaného syna

„Adam začal chodiť na štadión už ako dva a pol ročný, chodila som s ním na zápasy, podporovala ho, bola to aj naša veľká obeta. Šport je súčasťou nášho každodenného života,“ vravela pre Plus JEDEN DEŇ mama hokejistu z Piešťan, ktorý mal len päť rokov, keď hrával prvé zápasy vo svojom živote. „Už to bolo vo mne, mal som ten hokej rád a už žiaden iný šport pre mňa neexistoval,“ vravel Adam v podcaste Suspeak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Sýkora (@adamsykora_14)

Malý zasraník

Odchovanec Piešťan nakoniec prestúpil do Nitry, vstávať musel o piatej a denne precestoval tri hodiny, aby si pomaly plnil svoj sen. V Nitre prešiel rôznymi mládežníckymi kategóriami a ako 16-ročný už hral v extralige, kde sa vo finále postavil Slovanu Bratislava.

Branko Radivojevič s manželkou Janou.
Prečítajte si tiež: Hovorili o nej, že je zlatokopka. Branko Radivojevič pred 19 rokmi našiel šťastie pri právničke Janke

„Tam som bol ako taký malý zasraník,“ smial sa Adam, ktoré prežil roky na internáte, kde sa naučil samostatnosti. Najväčší zlom v jeho živote ale nastal v roku 2022, keď si ho vo vstupnom drafte NHL vybral tím New York Rangers. Aj keď on sám tomu nechcel ani uveriť, všetci naokolo vedeli, prečo je rodák z Piešťan do NHL ako stvorený.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adam Sýkora (@adamsykora_14)

„Adam je nesmierne pracovitý a má v sebe hernú inteligenciu, ktorá je nesmierne dôležitá na to, aby sa z neho stal výborný hráč. Pokiaľ má hokejista túto inteligenciu a tú dávku pracovitosti ako Adam, štandardne z toho býva veľmi dobrý výsledok,“ povedal pre Denník N bývalý tréner Nitry Antonín Stavjaňa a tieto slová potvrdil aj Adamov otec.

Vau, celkom pekné dievča

„Nikdy nepovedal, že nejde alebo sa mu nechce. Sú chalani, ktorí si vymýšľajú dôvody, aby na tréning nešli. Toto sa u Adama nestalo ani raz,“ povedal pre Šport.sk Roman Sýkora, ktorý verí, že to jeho syn dotiahne z AHL až do vysnívanej NHL. Adam priznal, že v Amerike sa mu najviac darí, keď je pri ňom jeho priateľka Sofia, s ktorou je dva roky.

