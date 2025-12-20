Pred zápasom sa modlí a takmer vôbec nenadáva. Adam Sýkora očaril Sofiu, hoci je úplne iný ako ostatní
Vau, to je pekné dievča, povedal si.
Niektorí hráči sa rodia s talentom, iní s obetavosťou urobiť pre úspech všetko. Adam Sýkora má oboje a ešte niečo navyše – srdce dobráka, ktorým si získal všetkých naokolo. Nie každý hokejista si pred zápasom potichu zašepká „Ježiško, pomáhaj mi“, no rodák z Piešťan je nielen hlboko veriaci, ale aj extrémne slušný človek, ktorý vyrastal s vierou, pokorou a obrovskou pracovitosťou. Hokejista, ktorý je iný ako ostatní, očaril aj priateľku Sofiu, pri ktorej má vraj vždy najväčšie šťastie.
Bolo to v ňom
Keď Slováci v roku 2002 získali legendárne zlato na majstrovstvách sveta, Adam Sýkora ešte ani nebol na svete. Narodil sa o dva roky neskôr do športovej rodiny – jeho otec Roman je generálnym manažérom mládežníckych hokejových reprezentácií a jeho mamina Adriana sa venovala atletike a neskôr fitness. Od začiatku bolo jasné, že Adam sa športu nevyhne.
„Adam začal chodiť na štadión už ako dva a pol ročný, chodila som s ním na zápasy, podporovala ho, bola to aj naša veľká obeta. Šport je súčasťou nášho každodenného života,“ vravela pre Plus JEDEN DEŇ mama hokejistu z Piešťan, ktorý mal len päť rokov, keď hrával prvé zápasy vo svojom živote. „Už to bolo vo mne, mal som ten hokej rád a už žiaden iný šport pre mňa neexistoval,“ vravel Adam v podcaste Suspeak.
Malý zasraník
Odchovanec Piešťan nakoniec prestúpil do Nitry, vstávať musel o piatej a denne precestoval tri hodiny, aby si pomaly plnil svoj sen. V Nitre prešiel rôznymi mládežníckymi kategóriami a ako 16-ročný už hral v extralige, kde sa vo finále postavil Slovanu Bratislava.
„Tam som bol ako taký malý zasraník,“ smial sa Adam, ktoré prežil roky na internáte, kde sa naučil samostatnosti. Najväčší zlom v jeho živote ale nastal v roku 2022, keď si ho vo vstupnom drafte NHL vybral tím New York Rangers. Aj keď on sám tomu nechcel ani uveriť, všetci naokolo vedeli, prečo je rodák z Piešťan do NHL ako stvorený.
„Adam je nesmierne pracovitý a má v sebe hernú inteligenciu, ktorá je nesmierne dôležitá na to, aby sa z neho stal výborný hráč. Pokiaľ má hokejista túto inteligenciu a tú dávku pracovitosti ako Adam, štandardne z toho býva veľmi dobrý výsledok,“ povedal pre Denník N bývalý tréner Nitry Antonín Stavjaňa a tieto slová potvrdil aj Adamov otec.
Vau, celkom pekné dievča
„Nikdy nepovedal, že nejde alebo sa mu nechce. Sú chalani, ktorí si vymýšľajú dôvody, aby na tréning nešli. Toto sa u Adama nestalo ani raz,“ povedal pre Šport.sk Roman Sýkora, ktorý verí, že to jeho syn dotiahne z AHL až do vysnívanej NHL. Adam priznal, že v Amerike sa mu najviac darí, keď je pri ňom jeho priateľka Sofia, s ktorou je dva roky.