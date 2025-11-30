Rodina Brucea Willisa sa pripravuje na jeho odchod. Jediným gestom pomôžu tisícom ľudí - Dobré noviny
Rodina Brucea Willisa sa pripravuje na jeho odchod. Jediným gestom pomôžu tisícom ľudí
Rodina Brucea Willisa sa pripravuje na jeho odchod. Jediným gestom pomôžu tisícom ľudí

Bruce Willis v roku 2006 / Ilustračná fotografia
Bruce Willis v roku 2006 / Ilustračná fotografia — Foto: Wikimedia commons (Ton); Freepik

Bruce pred piatimi rokmi prestával rozumieť tomu, čo mu vravia kolegovia na pľaci.

Rodina Brucea Willisa sa v posledných týždňoch znova dostala do centra pozornosti — nielen kvôli ťažkej diagnóze, ale aj vďaka rozhodnutiu, ktoré má potenciál pomôcť stovkám tisíc ľudí. Diagnóza, ktorá navždy zmenila život jednej z najznámejších hollywoodskych rodín, dnes nadobúda aj nový rozmer: nádej pre iných. Emma Heming Willisová otvorene hovorí o tom, čo znamená stáť po boku milovaného človeka s demenciou a prečo by ich príbeh nemal zostať utajený.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bruce Willis (@brucewillisbw)

Choroba, ktorá nekričí

Prvé signály choroby neboli dramatické ani nápadné – Bruce pred piatimi rokmi prestával rozumieť tomu, čo mu vravia kolegovia na pľaci, nepamätal si repliky a nabitou zbraňou počas natáčania mieril opačným smerom, ako mal. „Začala som si všímať, že sa mu vrátilo koktanie… Rozhovory už spolu prestávali ladiť,“ povedala v rozhovore pre Vogue Emma Hemming Willisová.

Rumer s otcom Bruceom.
Prečítajte si tiež: Nespoznáva ju, ale za jednu vec je vďačná. Dcéra Brucea Willisa opísala, ako sa skutočne má jej otec

V roku 2022 hercovi lekári diagnostikovali afáziu, poruchu pojmového myslenia a reči, no jeho stav sa stále zhoršoval a v auguste do jeho lekárskej správy pribudla skutočná diagnóza – frontotemporálna demencia (FTD). „FTD nekričí, iba šepká,“ vysvetlila pre Yahoo Entertainment Willisová. Najťažšie bolo spojiť zmeny správania milovaného človeka s chorobou, o ktorej predtým nikdy nepočula. Emma najskôr o manželovej diagnóze nechcela hovoriť verejne, cítila hanbu hovoriť o mužovi, ku ktorému vzhliadali milióny ľudí po celom svete. Nakoniec si však uvedomila, že na svete sú rovnako milióny tých, ktorí sa starajú o svojich chorých príbuzných.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ABC News (@abcnews)

Bruceov mozog

„Ak budeme hovoriť len šeptom, tá stigma nikomu nepomôže,“ vysvetlila Emma, ktorá o diagnóze aj stave svojho manžela píše v novej knihe otvorene a bez zábran. Vysvetlila aj to, ako pomôže Bruceovo telo po jeho odchode.

