Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy
Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou
Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou — Foto: Instagram - @slavikjaro; Promo fotografia TV PRIMA (Můj muž to dokáže)

Bol som zlý otec a mizerný manžel, priznával.

„Každému by som doprial, aby bol bohatý a slávny a zistil, že v tom šťastie nie je,“ priznáva Jaro Slávik, ktorý zažil všetko – od životných vrcholov až po škandály, ktoré otriasli jeho menom. Aj napriek kontroverziám, ktoré ho sprevádzali, mu vždy prišla na pomoc jeho manželka Andrea, ktorá stála po jeho boku a ukázala mu, že skutočné bohatstvo sa neskrýva v peniazoch ani v sláve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Slavik (@slavikjaro)

Zarábal viac ako rodičia

„Mal som šťastie. Celý život som mal šťastie,“ opakuje Jaro Slávik, ktorý bol odjakživa akčným a angažovaným človekom. Najväčší prelom v jeho živote vraj spustila nežná revolúcia. „Mal som 15 rokov, bol som na námestiach, bol som spoluzakladateľom Slovenskej jednoty stredoškolákov. Tam som sa napríklad spoznal aj s Danielom Lipšicom,“ prezradila v rozhovore pre agentúru SITA.

Hádanka.
Prečítajte si tiež: Keď jej mlátili brata, bránila ho vlastným telom. Spravodlivá dievčina odmalička bojovala za slabších

Ako 15-ročný už začal podnikať, keď prekladal a daboval filmy z nemčiny do slovenčiny. „Už vtedy som bol trochu v kontakte s tou béčkovou hollywoodskou produkciou. Po škole som predaboval šesť filmov, čo mi dalo denný príjem 300 korún. Za týždeň som zarobil toľko, čo moji obaja rodičia za mesiac,“ spomínal na podnikateľské začiatky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Slavik (@slavikjaro)

Počas strednej školy prežil nielen prvé pracovné úspechy, ale aj tie súkromné, keď v prvom ročníku gymnázia spoznal svoju životnú lásku. „Jasne si to pamätám. Videl som ju a povedal som si vau,“ spomínal Jaro Slávik pre diva.sk.

Petr Janda a Marta Jandová.
Prečítajte si tiež: Keď podvádzal jej chorú mamu, netušila o tom. Marta Jandová odpustila otcovi Petrovi všetky hriechy

„Zaľúbil som sa do mojej neskoršej manželky a matky mojich detí, mojej spolužiačky. Aj keď to bolo platonické. Boli sme na jednom rande a vtedy mi povedala, že to bolo rande navyše, čo potrebovala v živote. Potom sme sa dlhé roky nevideli,“ prezradil pre vidaduTV slávny producent, ktorý si Andreu neskôr zobral za ženu a narodili sa im dvaja synovia. Práve pre svoju rodinu v jednom momente obetoval svoju kariéru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Slavik (@slavikjaro)

Robil veci cez čiaru

„Nechcel som byť niekde, kde nechcem byť. Chcel som byť so svojimi synmi, jeden z nich mal vtedy päť rokov a druhý tri. Hovoril som si, že už nechcem byť 250 dní v roku v lietadle, ale chcem ich vidieť vyrastať. Urobil som rozhodnutie, ktoré mi, samozrejme, spôsobilo aj veľa nešťastia, ale to, že mám so svojimi synmi kamarátsky vzťah, je zázrak,“ vysvetli pre SITA a otvorene priznal, že pauza kvôli deťom ho určite nestála viac príležitosti ako jeho pornoškandál.

