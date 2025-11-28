Utierala riad ako šialená, aby nemusela ísť za inými deťmi. Dievčina sa vydala v šľapajach slávnych rodičov
Radšej upratovala, než aby sa išla hrať na ihrisko za ostatnými.
Vyrastala v umeleckej rodine a mala len deväť rokov, keď prvýkrát hrala v muzikáli. Vyššia dievčina z fotografie síce nikdy nechcela byť herečkou, no čas strávený v divadle milovala odmalička. Horšie to však bolo v kolektívoch. Nikam nezapadala, s nikým sa nerozprávala a už v škôlke mala len jedného kamaráta. Ostatné deti vôbec nemala rada, preto keď jej mama pohrozila, že ak neutrie riad, bude sa s nimi musieť ísť von hrať, kuchyňa sa len tak blyšťala.