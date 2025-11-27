Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Mario Cimarro a Bronislava Gregušová / Fotografie herca po zatknutí

Luxusná vila aj bazén boli len ilúzia. Gregušová prezradila, že sa v prípade Cimarra pohli ľady

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú šťastní.

Nemôžem za to, že je o 150 rokov mladší! Hana Gregorová a Koptík sa držia osvedčeného receptu na lásku

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Broňa Gregušová a Mario Cimarro.

Žili z dávok a v dome plnom švábov. Broňa Gregušová odhalila skutočnú tvár Maria Cimarra

Táňa Pauhofová.

Prísna mama právnička jej nič neodpustila. Táňa Pauhofová dnes vie, prečo si nepamätá veľkú časť detstva

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Márne čakajú, kedy sa mamička vráti domov. Pomôžme Vladovi a jeho deťom zvládnuť náročné obdobie

SLEDUJE NÁS 207 016 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď Adela príde domov, má popraté aj navarené. Viktor Vincze je otcom, ktorý zachraňuje rodinu

Vinczeovci.
Vinczeovci. — Foto: Instagram - @viktorvincze

Syna nikdy neudrel.

Keď si chce poplakať, pred Maxíkom to neskrýva. „Vidí, že keď plače, nie je to nič zlé a nerobí to z neho zlého chlapca,“ povedal v podcaste Otcovia v plienkach Viktor Vincze. Pre niekoho možno nezvyčajné, pre neho prirodzené – byť otcom totiž neznamená byť stále tvrdý a neomylný. Naopak, ukázať emócie, priznať únavu alebo frustráciu je podľa Viktora cesta, ako učiť dieťa, že cítiť nie je slabosť, ale sila. Svoju rodinu „zachraňuje“ aj prakticky – keď Adela príde domov unavená, on má popraté, navarené a upratané, aby mala chvíľu oddychu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Vnútorná sopka

Rodičovstvo mu prinieslo mnoho momentov, keď sa cíti ako sopka, ktorá čaká na to, kedy môže opäť vybuchnúť. „Nie som na to hrdý, ale občas zo mňa vystreľujú ohňostroje,“ priznal v podcaste Viktor. Hoci sopku mal v sebe aj v minulosti, nedostatok spánku a únava ju „rozohnili“ a učí sa, ako ju zvládať a najmä neprenášať smerom na syna.

Adela a Viktor Vinczeovci.
Prečítajte si tiež: Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

„Vníma, že ťažké chvíle sa neriešia krikom a už vôbec nie bitkami. Nikdy som ho neudrel a dúfam, že ho ani nikdy neudriem. Chcem, aby videl, že ľudia vedia riešiť situácie aj inak ako tým, že bublú ako hrniec,“ vysvetlil Viktor Vincze, ktorý sa snaží v krízových situáciách uznať emóciu, prežiť ju, pracovať s ňou a nebičuje sa za to, čo sa nedá zmeniť. K takémuto zmýšľaniu ho inšpirovala manželka Adela a teraz sa tak snažia učiť žiť aj ich syna Maxíka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Terminátor a mačo

„Chcem, aby syn vedel presne povedať, keď sa mu niečo nepáči, aby dokázal byť slobodný v hre, aby sa nebál byť sám sebou. Sú tu však aj situácie, ktoré nazvem spoločenské, napríklad návšteva reštaurácie. Keď tam ideme, akceptujeme, že sa v nej treba nejako správať. Ak začne vyvádzať, logický následok jeho konania bude, že odchádzame. Už sme to aj miliónkrát urobili,“ povedal otvorene o rešpektujúcej výchove, v ktorej sa snaží nastaviť jasné hranice. Uvedomuje si však, že ako otec veľakrát zlyhá a pred Maxíkom sa to nesnaží skryť. Viktorovi práve otcovstvo ukázalo, že mužnosť sa nevylučuje so zraniteľnosťou a že to nie je slabosť.

Prečítajte si tiež: Adela Vinczeová: Bude nás mrzieť, že sme produktívny vek strávili hľadaním dokonalosti a porovnávaním sa

„Naopak, je to pozvánka pre dieťa, aby sa nebálo cítiť. Lebo aj my niečo cítime. Aj otcovia si poplačú. Tí, ktorí tvrdia, že to tak nie je, určite v istých momentoch svojho života plačú vnútri, čo sa potom manifestuje inde,“ pokračoval Viktor Vincze, ktorý nechce byť žiaden terminátor ani mačo. Mužnosť sa podľa jeho slov dnes nemeria svalmi alebo silou, ale tým, že dokáže ochrániť svoju rodinu aj inými spôsobmi – napríklad tým, že uprace a odľahčí Adelku, aby sa nezrútila.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…