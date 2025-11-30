Slovensko má nový dôvod na hrdosť. Pochúťka z Vrábeľ získala ocenenie, ktoré naša krajina ešte nemala
Vráble sa zapísali na svetovú mapu syrov.
Nie každý deň sa stáva, že slovenský výrobok prerazí v oblasti, ktorú dlhé roky ovládajú Francúzi, Taliani či Švajčiari. O to väčším prekvapením je, keď sa medzi najlepšími syrmi planéty objaví produkt z regiónu, ktorý si bežne so syrovou tradíciou nespájame. Ako informuje Nový Čas, jeden výrobok z Nitrianskeho kraja dokázal presvedčiť svetovú porotu natoľko, že si odniesol ocenenie, aké Slovensko doteraz nepoznalo.
Nečakaný triumf z Vrábeľ
Rodinná firma Eniquem Cheese z Vrábeľ sa venuje výrobe syrov už celé roky a svoju prácu neberie na ľahkú váhu. „My sme v roku 2015 začali vyrábať syry respektíve vyvíjať receptúru našich syrov podľa nášho presvedčenia, ako by mala kvalita a charakter syrov zo Slovenska vyzerať v budúcnosti, prezentovať historické dedičstvo výroby syrov, no v unikátnom prevedení a v najvyššej kvalite,“ uviedli pre Nový Čas.
Výsledok ich úsilia sa tento rok premenil na historický úspech. Ich syr Eniquem Malý Princ – štvormesačný zrejúci syr sa na prestížnej svetovej súťaži zaradil medzi 14 najlepších syrov na svete a odniesol si ocenenie Best New Cheese Trophy pre roky 2025–2026.
Prvýkrát pre Slovensko
Tým sa výpočet úspechov neskončil. „Slovenský syr MALÝ PRINC z rodinnej farmy a syrárstva ENIQUEM z Vrábeľ sa zapísal do histórie, keď získal ako prvý zo Slovenska na najväčšej svetovej výstave syrov vo švajčiarskom Berne SUPER GOLD medailu. Toto ocenenie získalo iba 107 syrov z celkového počtu 5244 syrov zo 46 krajín,“ potvrdili výrobcovia.
Oceňované však neboli len ich hlavné hviezdy – viacero produktov z ich dielne získalo na medzinárodnom podujatí rôzne medaily. Pre slovenské syrové remeslo ide o jeden z najväčších úspechov vôbec.