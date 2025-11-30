Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca - Dobré noviny
Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca
Nechcela byť zatrpknutá a o chorobe zaryto mlčala. Herečka Silvia Petöová verila v lásku až do konca

Život ju naučil, že keď je ťažko, treba zabojovať.

„Láska ma ženie dopredu,“ hovorila obľúbená slovenská herečka Silvia Petöová, žena, ktorá nikdy nestratila vieru v život, aj keď jej osud priniesol neľahké skúšky. Na javisku bola prirodzená, pred kamerou presvedčivá a hoci bola v súkromí silná a úprimná, o tom, že bojovala so zákerným ochorením, nikomu nepovedala. Silviin život bol mozaikou úspechov, strát, materinskej lásky a tichej vnútornej sily, ktorá nás môže všetkých inšpirovať.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1633388470138236&set=pcb.1633389833471433

Život ju naučil

Silvia sa narodila 2. septembra 1968, absolvovala herectvo na Vysokej škole múzických umení a počas svojej kariéry pôsobila v popredných slovenských divadlách – Slovenskom národnom divadle, Divadle Astorka Korzo '90, na Novej scéne a v Trnavskom divadle. Na televíznych obrazovkách sa objavila v seriáloch ako Rodinné tajomstvá, Susedia, Ordinácia v ružovej záhrade, Aféry, Kolonáda a Tajné životy. Ako herečka na voľnej nohe sa venovala aj dabingu a jej hlasom dodnes prehovára Judith Harperová v seriáli Dva a pol chlapa či Pam Ewingová v Dallase.

Emil Horváth mladší s manželkou Vierkou Richterovou.
Prečítajte si tiež: Ako Rómeo sa zamiloval do Júlie. Emil Horváth stál pri manželke Vierke, aj keď bojovala s rakovinou

„Život herca na voľnej nohe je náročný a má svoje úskalia. Chcela som voľnosť a mať príležitosť venovať sa aj iným veciam. S tým, samozrejme, súvisí, že niekedy ste na roztrhanie a inokedy je tej voľnosti až priveľa. Herecká práca ma stále napĺňa a baví, mám ambície a výzvy. Keďže som však netrpezlivá a nechcem upadať do frustrácie, tak v medziobdobí si vytváram príležitosti sama,“ vravela pre diva.sk herečka so znamenitým hlasom, ktorá sa vraj nikdy nesťažovala.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

„Život ma naučil, že keď je ťažko, treba zabojovať a nie sa ľutovať. Preto si hľadám cesty, ktoré ma obohacujú. Na tej ceste sa vždy niečo naučíte a vždy niekoho stretnete. Nelipnem čisto na herectve,“ hovorila Silvia Petöová, ktorá bola nielen skvelou herečkou, ale aj hrdou slobodnou mamou Filipa, synčeka, ktorý už ako štvorročný vedel plynule čítať a bol mimoriadne nadaný.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Telerano/photos/energick%C3%A1-here%C4%8Dka-silvia-pet%C3%B6ov%C3%A1-spolu-so-svojim-syn%C4%8Dekom-u%C5%BE-o-chv%C3%AD%C4%BEku/10152686566198254/

Verila v lásku

„Cez môjho malého muža som pochopila veľa o veľkých mužoch,“ smiala sa v rozhovoroch herečka, ktorá napriek neúspešnému vzťahu s Filipovým otcom verila v lásku. „Keby som v ňu neverila, bola by zo mňa zatrpknutá žena. Dúfam, že v mojom živote bude ešte veľa lásky,“ vravela Silvia, no osud to zariadil inak.

