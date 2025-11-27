Recept má od kuchárky z hotela jej rodičov. Čevapčiči Anny Šiškovej zaujme vďaka jednej prísade - Dobré noviny
Dobré noviny
Recept má od kuchárky z hotela jej rodičov. Čevapčiči Anny Šiškovej zaujme vďaka jednej prísade
Recept má od kuchárky z hotela jej rodičov. Čevapčiči Anny Šiškovej zaujme vďaka jednej prísade

Ilustračné foto / Anna Šišková
Ilustračné foto / Anna Šišková — Foto: Pixabay/RitaE, Wikipedia/MiewEN

Varenie je pre herečku zdroj radosti a v kuchyni má rada rozmanitosť.

Keď sa herečky Anny Šiškovej niekto spýta, aké má záľuby, odpovedá, že miluje plávanie veľa chodí do prírody, bicykluje a obľubuje aj dobré filmy. „A ešte mám jednu záľubu, rada varím. Ale to vie každý,“ s úsmevom doplnila pre Nový Čas. Medzi špeciality, ktoré dokáže pripraviť, patrí aj vylepšené čevapčiči, ktoré ovláda odmalička.

Recept, ktorý ovláda už desaťročia

„Vždy navarím, niekoho pozvem a príjemne sa porozprávame. Zabudnem na seba, na starosti a sústredím sa len na tú fantáziu, čo uvariť,“ vraví Anna Šišková o varení. V kuchyni zaháňa smútok aj radosť a v čase, keď sa jej narodila jej staršia dcéra Dorotka, sa pre ňu chvíle strávené pred sporákom premenili z povinnosti na zábavu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Anna Šišková Chlumská (@anka.siskova)

Napriek tomu, že má rada rozmanitosť, niektoré klasické jedlá v sebe nesú bohatstvo, ktoré už netreba obmieňať. Tak je to aj s receptom na čevapčiči, ktorým sa herečka pýši.

Na fašiangové šišky mala moderátorka slabosť už ako dieťa.
Prečítajte si tiež: Keď bola malá, chutili jej iba fašiangové šišky. Marianna Ďurianová má fantastický recept od mamy

„Tie klasické ma naučila pani kuchárka v hoteli, ktorý prevádzkovali moji rodičia. Mala som asi 7 rokov a veľmi rada som sa piplala s mletým mäsom,“ prezradila pre Dobré jedlo. Šmrnc jej receptu dodáva jedna konkrétna prísada - sušené marhule.

Čevapčiči podľa Anny Šiškovej:

