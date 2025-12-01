Mamine posledné slová boli varovanie. Sisa Sklovská sa poučila, Juraj je pre ňu odmenou za premárnený čas - Dobré noviny
Mamine posledné slová boli varovanie. Sisa Sklovská sa poučila, Juraj je pre ňu odmenou za premárnený čas
Mamine posledné slová boli varovanie. Sisa Sklovská sa poučila, Juraj je pre ňu odmenou za premárnený čas

Sisa Sklovská s manželom Jurajom Lelkesom.
Sisa Sklovská s manželom Jurajom Lelkesom. — Foto: Instagram/sisasklovskaofficial

Obľúbená speváčka vraví, že ju život v súvislosti so vzťahmi skúšal, no ona sa zo svojich chýb poučila.

Spevácka diva Sisa Sklovská oslávila svoje 60. narodeniny vo veľkom štýle a na koncerte, ktorý trval takmer štyri hodiny, predviedla neuveriteľnú šou. „Keď ja budem mať sto rokov, ešte tu budem vyskakovať,“ s úsmevom vyhlásila pre časopis Koktejl. Oslavy si naplno užila aj so svojím manželom Jujarom Lelkesom, ktorý ju navyše prekvapil vrúcnym vyznaním. Známa speváčka si vďaka tomu zaspomínala na chvíle, kedy o takejto láske ešte len snívala.

Stála tam s otvorenými ústami

„Som na teba hrdý a pyšný. Si úžasná, moja krásna, nádherná manželka. Mám tu veľa priateľov, spolupracovníkov, ktorí vedia, že v práci som tiež dosiahol úspechy, ale mojim najväčším životným úspechom si ty, moja láska,“ vyznal svojej manželke podľa týždenníka Plus 7 DNÍ Juraj Lelkes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)

Jeho slová Sisu veľmi zasiahli. Po príhovore vraj ostala stáť ako obarená a priznala, že podobné veci nepočúva každý deň. „On ma dokáže hocikedy šokovať, ale to, čo zo seba „vyplodil“ na javisku, bolo fakt vážne. Stála som tam ako obarená, až som si uvedomila: Preboha, ja mám otvorené ústa,“ smiala sa pre Plusku.

Toho si neber, zničí ťa

Bez príkras priznala, že ich manželstvo nie je len o krásnych gestách, niekedy sa totiž vedia aj poriadne pohádať. Ani jeden z nich to však nevníma ako prekážku. Známa umelkyňa tvrdí, že práve rozdiely z nej a jej manžela robia tak silný pár, akým sa stali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)

Každý z nich má rád inú hudbu aj filmy, a napriek tomu sa dokonale dopĺňajú. Svoje manželstvo s Jurajom speváčka navyše vníma aj ako odmenu za roky, ktoré premárnila v tých nesprávnych vzťahoch. Netají sa ani tým, že sa pôvodne vôbec nechcela vydávať.

