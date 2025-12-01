Mamine posledné slová boli varovanie. Sisa Sklovská sa poučila, Juraj je pre ňu odmenou za premárnený čas
Obľúbená speváčka vraví, že ju život v súvislosti so vzťahmi skúšal, no ona sa zo svojich chýb poučila.
Spevácka diva Sisa Sklovská oslávila svoje 60. narodeniny vo veľkom štýle a na koncerte, ktorý trval takmer štyri hodiny, predviedla neuveriteľnú šou. „Keď ja budem mať sto rokov, ešte tu budem vyskakovať,“ s úsmevom vyhlásila pre časopis Koktejl. Oslavy si naplno užila aj so svojím manželom Jujarom Lelkesom, ktorý ju navyše prekvapil vrúcnym vyznaním. Známa speváčka si vďaka tomu zaspomínala na chvíle, kedy o takejto láske ešte len snívala.
Stála tam s otvorenými ústami
„Som na teba hrdý a pyšný. Si úžasná, moja krásna, nádherná manželka. Mám tu veľa priateľov, spolupracovníkov, ktorí vedia, že v práci som tiež dosiahol úspechy, ale mojim najväčším životným úspechom si ty, moja láska,“ vyznal svojej manželke podľa týždenníka Plus 7 DNÍ Juraj Lelkes.
Jeho slová Sisu veľmi zasiahli. Po príhovore vraj ostala stáť ako obarená a priznala, že podobné veci nepočúva každý deň. „On ma dokáže hocikedy šokovať, ale to, čo zo seba „vyplodil“ na javisku, bolo fakt vážne. Stála som tam ako obarená, až som si uvedomila: Preboha, ja mám otvorené ústa,“ smiala sa pre Plusku.
Toho si neber, zničí ťa
Bez príkras priznala, že ich manželstvo nie je len o krásnych gestách, niekedy sa totiž vedia aj poriadne pohádať. Ani jeden z nich to však nevníma ako prekážku. Známa umelkyňa tvrdí, že práve rozdiely z nej a jej manžela robia tak silný pár, akým sa stali.
Každý z nich má rád inú hudbu aj filmy, a napriek tomu sa dokonale dopĺňajú. Svoje manželstvo s Jurajom speváčka navyše vníma aj ako odmenu za roky, ktoré premárnila v tých nesprávnych vzťahoch. Netají sa ani tým, že sa pôvodne vôbec nechcela vydávať.