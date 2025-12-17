Nevedeli, že slivovicu lejú budúcemu pápežovi. Lev XIV. na Slovensku ukázal, akým človekom naozaj je - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nevedeli, že slivovicu lejú budúcemu pápežovi. Lev XIV. na Slovensku ukázal, akým človekom naozaj je
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Hádanka.

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Prvé tri roky vystupovala minimálne a užívala si vytúženého syna.

Beáta Dubasová: Adam bol doslova vymodlené dieťa. Všetko som robila tak, aby som mala aj normálny život

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Oľga Feldeková / Manželia Feldekovci

Jej katolícka kapustnica bola iná. Oľga Feldeková nedbala na to, že nad ňou majstri kuchári ohrnú nos

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Trnavské vianočné trhy.

Ak hľadáte útulné a autentické miesto, Trnava je to pravé. Britka naše vianočné trhy chváli v zahraničí

VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

Igor Kmeťo starší našiel šťastie pri Vierke.

Keď ho manželka ošklbala, prestal s aférkami. Igor Kmeťo starší pochopil, že pri Vierke netreba hľadať inú

Jozefína Zaukolcová / Ilustračné foto.

Vynikajúce linecké cesto viem aj naspamäť, vraví Jožka Zaukolcová. Pozná trik na to, aby vyšlo, ako má

Ilustračný obrázok.

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Michal Ďuriš so synom Michalom.

Keď prišiel o syna a Vierku, mala to byť brzda. Michala Ďuriša zastavil až moment bohapustého alkoholika

Ondřej Sokol našiel šťastie pri Nikole. Vpravo s Klárou Issovou vo filme Všetko alebo nič.

Zbožňoval otca, ktorý ušiel za oceán. Hviezda Partičky žije parádny život po boku o 21 rokov mladšej Niki

Marián Čekovský.

Keď si ho Boh zavolal na koberček, skrotol. Marián Čekovský až po veľkej chybe pochopil zmysel života

SLEDUJE NÁS 206 946 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nevedeli, že slivovicu lejú budúcemu pápežovi. Lev XIV. na Slovensku ukázal, akým človekom naozaj je

Pápež Lev XIV. / Robert F. Prevost na Slovensku.
Pápež Lev XIV. / Robert F. Prevost na Slovensku. — Foto: Reprofoto YouTube - CNBC; Instagram - @augustiniani

Do Košíc mal prísť aj v júni.

Aký je? Aké zastáva hodnoty a bude iný ako pápež František? To sú otázky, ktoré si kládli ľudia z celého sveta po tom, čo kardináli v máji spomedzi seba zvolili nového pápeža – Roberta Francisa Prevosta, ktorý nepatril medzi favoritov na najvyššiu funkciu katolíckej cirkvi. Verejnosť sa o Svätom Otcovi Levovi XIV. rýchlo začala dozvedať nové informácie a jednou z tých najprekvapivejších je, že Robert F. Prevost veľmi dobre pozná Slovensko. Našu krajinu navštívil niekoľkokrát a okoštoval aj slivovicu.

Kapurkova pre pápeža

„Z Košíc až na Petrov stolec.“ Takto popísala kresťanská skupina slovenských Augustiniánov prekvapujúcu fotografiu z roku 2005, keď bol Robert F. Prevost generálnym predstaveným Rehole svätého Augustína a navštívil Košice.

Ilustračné foto.
Prečítajte si tiež: Nový pápež je po prvý raz v histórii z USA. Nešiel vo Františkových stopách, vybral si tradičnejšie meno

„S vďačnosťou spomíname na jeho návštevu medzi nami a v modlitbách vyprosujeme silu, múdrosť a odvahu pre jeho službu,“ uviedli Augustiniáni, ktorí prezradili, že pri tejto návšteve mu dožičili tradičné slovenské privítanie s chlebom, soľou a slivovicou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Augustiniáni | Kostol Sv. Rity (@augustiniani)

„Kapurkova pre pápeža?“ smejú sa v komentároch Slováci, ktorí pápežovi prajú, aby sa mu na veľkej ceste viery a jednoty darilo. Ako prezradil pre denník Postoj augustinián Juraj Pigula, Robert F. Prevost bol na Slovensku veľakrát a pred ľuďmi ukázal svoj pravý charakter.

Srdce pre ľudí

„Jeho srdce je misionárske, naozaj na rozdávanie. Rozprával mi o ňom spolubrat z generálneho domu, kde síce Robert Prevost nebýva, ale chodí sa tam každé ráno modliť s komunitou. A je tam prvý, skôr ako ostatní bratia, modlí sa a medituje,“ prezradil Pigula s dodatkom, že pápeža Leva XIV. dlhé roky poznal ako otca Roberta, s ktorým zažil veľmi veľa pekných stretnutí.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…