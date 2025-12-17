Nevedeli, že slivovicu lejú budúcemu pápežovi. Lev XIV. na Slovensku ukázal, akým človekom naozaj je
Do Košíc mal prísť aj v júni.
Aký je? Aké zastáva hodnoty a bude iný ako pápež František? To sú otázky, ktoré si kládli ľudia z celého sveta po tom, čo kardináli v máji spomedzi seba zvolili nového pápeža – Roberta Francisa Prevosta, ktorý nepatril medzi favoritov na najvyššiu funkciu katolíckej cirkvi. Verejnosť sa o Svätom Otcovi Levovi XIV. rýchlo začala dozvedať nové informácie a jednou z tých najprekvapivejších je, že Robert F. Prevost veľmi dobre pozná Slovensko. Našu krajinu navštívil niekoľkokrát a okoštoval aj slivovicu.
Kapurkova pre pápeža
„Z Košíc až na Petrov stolec.“ Takto popísala kresťanská skupina slovenských Augustiniánov prekvapujúcu fotografiu z roku 2005, keď bol Robert F. Prevost generálnym predstaveným Rehole svätého Augustína a navštívil Košice.
„S vďačnosťou spomíname na jeho návštevu medzi nami a v modlitbách vyprosujeme silu, múdrosť a odvahu pre jeho službu,“ uviedli Augustiniáni, ktorí prezradili, že pri tejto návšteve mu dožičili tradičné slovenské privítanie s chlebom, soľou a slivovicou.
„Kapurkova pre pápeža?“ smejú sa v komentároch Slováci, ktorí pápežovi prajú, aby sa mu na veľkej ceste viery a jednoty darilo. Ako prezradil pre denník Postoj augustinián Juraj Pigula, Robert F. Prevost bol na Slovensku veľakrát a pred ľuďmi ukázal svoj pravý charakter.
Srdce pre ľudí
„Jeho srdce je misionárske, naozaj na rozdávanie. Rozprával mi o ňom spolubrat z generálneho domu, kde síce Robert Prevost nebýva, ale chodí sa tam každé ráno modliť s komunitou. A je tam prvý, skôr ako ostatní bratia, modlí sa a medituje,“ prezradil Pigula s dodatkom, že pápeža Leva XIV. dlhé roky poznal ako otca Roberta, s ktorým zažil veľmi veľa pekných stretnutí.