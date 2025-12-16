Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol
Stala sa z neho svetovo uznávaná osobnosť.
Jeho otcom bol nacista a Hitlerov oddaný stúpenec. Krutý bol aj ku svojim najbližším, bil jeho aj jeho mamu a doma vždy panovala napätá atmosféra. Otec ich často uprostred noci s krikom budil a oni so zatajeným dychom tŕpli a čakali, koho udrie.
Chlapec nikdy nič nedostal len tak, aj obyčajné raňajky boli niečím, čo si musel zaslúžiť. Okrem toho, že doma bol stále v napätí, trpel aj v škole. Mal dyslexiu, o ktorej sa v tom čase veľmi nehovorilo a bitka sa mu ušla aj v momentoch, keď nezvládol nahlas čítať. Napriek tomu sa dokázal vypracovať a uspel aj v cudzej krajine, do ktorej sa odsťahoval. Stal sa hrdinom a legendou. Tamojší obyvatelia si ho obľúbili natoľko, že o ňom uvažovali ako o možnom prezidentovi.