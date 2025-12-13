Bola najväčšou krásavicou, ktorá vyfajčila 40 cigariet denne. Ľubo Roman by Ines zniesol aj modré z neba
Keď ju stratil, za plač sa nehanbil.
„Mal zlaté srdce, ale zradilo ho,“ písali médiá v marci 2022, keď po dlhom boji s rakovinou navždy odišiel Ľubo Roman. Legendárny herec, ktorého si diváci často spájali s postavami záporákov, prežil opačný život ako tieto postavy – bol plný lásky, pokory, ale aj bolesti. Napriek ranám osudu si zachoval skromnosť a vernosť ukazoval najmä tým, ktorí mu dali to, čo mu chýbalo v ťažkom detstve. Najväčšou oporou mu bola manželka Ines, s ktorou prežil neuveriteľných 51 rokov. Pri nej bol mužom, ktorý by jej až do posledných chvíľ zniesol aj modré z neba.
Vypýtal si jedlo
„Vedeli, že som opustené decko, tak sa o mňa starali učiteľky,“ vravel v Nedeľnej talkshow Ľubo Roman, ktorý mal len šesť rokov, keď prišiel o mamičku a o sedem rokov neskôr sa s dvomi súrodencami stali úplnými sirotami. „S bratom sme si niekedy chodili jedlo aj vypýtať. Nejak sme sa uživili,“ hovoril o neľahkých rokoch, keď boli na všetko sami.
„Nemal som najšťastnejšie detstvo. Nemal som mamu a neskôr ani otca, ale vtedy sa mi to nezdalo také strašné. Žil som si svoj život,“ opakoval v rozhovoroch, v ktorých priznal, že ruku nad ním držali nielen dvaja starší súrodenci, ale aj učiteľky v škole, ktoré v ňom videli talent.
Záporák a krásavica
Bratia Mikulíkovci, Stano Dančiak, Martin Huba, Milan Lasica aj Júilus Satinský. To všetko boli chlapci, s ktorými sa Ľubo Roman stretol v rozhlasovej družine a bol to on, ktorého ako jedného z mála zobrali na Vysokú školu múzických umení bez prijímacích skúšok. „Neveril som, že sa budem vedieť po strednej škole uživiť,“ vravel aj po rokoch skromne Ľubo Roman, ktorý sa nemal čoho obávať. Už od svojich 12 rokov bol obsadzovaným hercom a ako 17-ročnému mu navždy zmenil život film s názvom My z 9.A. Práve tam sa zoznámil so svojou budúcou manželkou Ines.