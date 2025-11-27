Ovocie a zeleninu robia chutnejšími a zbavujú ich jedov. Firmu Dariny Štyriakovej nazvali svätým grálom
Slovenská vedkyňa má v rukách hotový poklad.
Svätý grál. Aj takýmito slovami označili v relácii Jama levova spoločnosť Ekolive, za ktorou stojí sympatická slovenská vedkyňa Darina Štyriaková. Jej produkty ohúrili snáď všetkých divákov a ona dobre vie, že v rukách drží možno až miliardový biznis. Riaditeľka pre DOBRÉ NOVINY porozprávala celý príbeh svojej firmy od prvotného nápadu, cez výskum, výrobu až po rozbehnutie obchodu. Rozprávala sa s ňou Mária Jakúbeková.
V rozhovore s Darinou Štyriakovou sa dozviete:
- Čo vyrába a predáva firma Ekolive,
- ako si sami ničíme pôdu a či sa to dá napraviť,
- či majú rastliny mikrobióm podobne ako ľudia,
- ako vyrobili výživové produkty pre rastliny,
- ako jej tento nápad prišiel na um,
- či si myslí, že má v rukách miliardový biznis,
- ako hodlá uspieť na globálnom trhu a obrovskou konkurenciou,
- akými superlatívmi počastovali jej produkty levovia z Jamy levovej.
Ekolive je, dá sa povedať, jedinou spoločnosťou svojho druhu. Dáva rastlinám druhý život. Ozdravuje rastlinstvo od koreňov, cez stonky, listy až po plody. Vyrába totiž tekuté živé minerály regenerujúce pôdu a posilňujúce úrodu. Jej technológia eko-biolúhovania replikuje vznik pôdy v prírode. Vyrába svetovo unikátne prírodné bio/me/stimulanty s úžasnými účinkami. Akými?
Minerály v pôde by vedeli poskytnúť rastlinám potrebné živiny sami, no bohužiaľ, zničili sme mechanizmy v pôde, aby tieto živiny mohli byť pre rastliny prístupné. Aj z tohto dôvodu nám klesá hodnota živín v potravinách, čo zároveň oslabuje rastliny, nakoľko bežne používané agrochemikálie nevedia nahradiť pôvodne bohatú, prírodnú stravu z minerálov.
Dobrým príkladom je kremík – ten je v pôde najviac zastúpený, ale do rastlín sa nedostane, čo je obrovská škoda, nakoľko je jedným z najúčinnejších prvkov pre ich silu a odolnosť. Rozpúšťajúce mikroorganizmy boli zničené – napríklad v dôsledku používania herbicídov.
Čiže sami si ničíme pôdu používaním rôznych chemikálií a doplácame na to tým, že rastliny, ktoré pestujeme, nemajú toľko živín, koľko mali pred – povedzme – sto rokmi. To je dôvod, pre ktorý užívame minerály z lekárne? V našej strave ich už nie je dostatok?
Áno, železo, mangán, zinok alebo horčík možno kupujete z lekárne. No mohol by byť v našich potravinách v dostatočnom množstve z prírodných minerálov. Tým by sa podporilo nielen naše zdravie, ale aj zdravie rastlín.
Ďalším problémom sú pesticídy, ktoré síce zničia škodcov a choroby, no bohužiaľ ich toxické zvyšky ostanú aj v našom jedle a ničia ďalej potrebné funkcie v pôde. Prirovnať to môžeme k antibiotikám – sú síce rýchla voľba, no ich následky sú čím ďalej tým horšie. Prevencia a udržiavanie našej vitality znejú lepšie…
Vaše výrobky sú vlastne takouto prevenciou pre rastliny?
Áno. Predstavte si že pri produkcii potravín namiesto prevencie dobrého zdravotného stavu sa radšej siaha po agrochemikáliách, aj keď sa nevie, či choroba príde alebo nie. A ak už aj užijete antibiotiká, zabijete si nielen zlé, ale aj dobré mikroorganizmy, a teda každý doktor by vám odporučil si znovu zabezpečiť imunitu probiotikami.
Bez správneho mikrobiómu ste náchylný na choroby a dokonca nevedeli by ste ani poriadne stráviť jedlo.