Ponúkla sa, že mu odnesie kufre. Slávne osobnosti, ktoré sa zaľúbili do ľudí, ktorí pre nich pracovali
Kde je napísané, že by sa známe osobnosti nemohli zaľúbiť do ľudí, ktorí pre nich pracujú?
Nie vždy to býva pravidlom, že vrana k vrane sadá a rovný rovného si hľadá. Ani známi ľudia totiž nie sú výnimkou v tom, že by si hľadali partnerov len v šoubiznise, ale nájdu sa aj takí, ktorí sa zamilovali do ľudí, ktorí pre nich pracovali - opatrovateliek svojich detí, asistentov či manažérov.
5. Paul Rudd
Slávny herec a jeho manželka Julie sú manželia od roku 2003 a majú spolu aj dve deti, Jacka a Darby.
Stretli sa v 90. rokoch, hneď po tom, čo hral Paul Rudd vo filme s názvom Bezmocná. Na radu režisérky Amy Heckerlingovej sa presťahoval do New Yorku a našiel si publicistku. Po príchode do mesta tak išiel aj so svojimi kuframi rovno do jej kancelárie. Žena, ktorá tam v tom čase pracovala, Julie Yaegerová, sa ponúkla, že ich odnesie do bytu svojej kamarátky. O niekoľko dní neskôr ju pozval na obed a zvyšok je história.
4. Natalie Portman
Oscarová herečka sa so svojím bývalým manželom Benjaminom Millepiedom zoznámila na natáčaní filmu Čierna labuť, ktorého choreografiu vytvoril.
Keď Natalie Portman prijala rolu baleríny Niny vo filme Čierna labuť z roku 2010, netušila, že z ľudí, pracujúcich okolo tejto slávnej snímky si vyberie aj manžela. Na natáčaní filmu v roku 2009 sa totiž stretla s Benjaminom Millepiedom, ktorý bol jej choreografom a pracoval s ňou na niektorých baletných krokoch, ktoré vo filme predviedla.
Krátko na to spolu začali randiť. Zobrali sa potom v roku 2012 a majú aj dve deti. Bohužiaľ ich vzťah nevydržal a dnes už netvoria pár.
3. Ethan Hawke
Slávny herec žije v manželstve s Ryan Shawhughes. Pracovala ako opatrovateľka jeho detí, keď bol ženatý s Umou Thurman, ale s Ryan spolu začali chodiť až rok po skončení jeho manželstva s Umou. Zosobášili sa v roku 2008 a majú spolu dve deti.