Prvé miesto by prekvapilo aj naše babičky. Toto sú podľa turistov tie najlepšie slovenské jedlá
Slovenské dobroty ovládli svetový rebríček.
Jednoduché a tradičné slovenské jedlá obľubujeme nielen my, ale priťahujú pozornosť gurmánov z celého sveta. Potvrdzuje to aj rebríček populárneho cestovateľského portálu, ktorý by prekvapil aj naše staré mamy. Tieto jedlá vnímajú v zahraničí ako naše najlepšie.
Za zoznamom stojí gastronomický portál Taste Atlas, ktorý zhromažďuje recepty, recenzie od potravinových kritikov či tipy na obľúbené reštaurácie. S obľubou ho však navštevujú aj cestovatelia, ktorí chcú ochutnať tradičné miestne pokrmy, prípadne prispieť svojím názorom na rôznorodé medzinárodné chute.
Najlepšie slovenské jedlá?
Nejde o reštauračné delikatesy, práve naopak. Medzi najvyššie hodnotené jedlá sa opäť dostali pochúťky, ktoré si mnohí z nás pamätajú z kuchyne starých mám. Skromné, ale poctivé. Hoci sa na zozname objavilo až 42 našich pochúťok, posvietime si na prvú desiatku. Tú z posledného miesta otvárajú zemiakové halušky – obľúbená príloha, ktorú obľubujeme na rôzne spôsoby. Od kritikov si vyslúžili hodnotenie 4,2 hviezdičky z možných 5 a rozhodne sa nemajú za čo hanbiť.
Deviata priečka patrí gulášu, ktorého pôvod je síce pripisovaný Maďarsku, no podľa portálu sme spolu s Českom vytvorili svoju jedinečnú verziu, ktorá je mierne odlišná od originálu. Od kritikov získal hodnotenie 4,2 hviezdičky.
Na ôsmom mieste sa nachádza obľúbený syr parenica, nasleduje syr oštiepok (7.miesto) či kapustnica (6. miesto), ktorú Taste Atlas opisuje ako výdatné zimné jedlo.