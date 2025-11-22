Musela sa zmieriť s tým, že svoje sestry nikdy nespozná. Z talentovanej dievčiny napokon vyrástla legenda
Nespoliehala sa len na vlastný talent, uspela najmä vďaka tomu, že na sebe celý život pracovala.
Jej mama mala 40 rokov, keď sa jej narodilo vymodlené dievčatko z fotografie. Bolo povojnovým dieťaťom, prišlo o svoje dve sestry, ktoré nemalo šancu ani len spoznať. Keď dievčina trochu vyrástla, jej rodičia museli predávať rodinné šperky na to, aby sa mohla vzdelávať. Detstvo strávila v dome, z ktorého mala priamy výhľad na futbalový štadión a keď sa trochu posnažila, dokázala z dvora vyliezť aj na starú futbalovú tribúnu. Často sa na nej opaľovala a sledovala trénujúcich chlapcov, pričom tí si ju neraz všimli a nadšene jej kývali.