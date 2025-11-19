Mal hroznú predtuchu, život mu zachránila vlastná povaha. Chlapec sa nevzdal, aj keď sa všetko pokazilo
Ako dieťa mal pocit výnimočnosti, ktorý ho stále hnal niečo vymýšľať, vraví jeho mama.
Bol neustále v pohybe, veľa športoval, často vymýšľal a všade tam, kde bol, ho bolo plno. Chlapec z fotografie bol odmalička nesmierne aktívny a miloval šport. Keď mu na štartovacej čiare jedných pretekov prebleskla hlavou myšlienka, že sa mu prihodí čosi zlé, len ju rýchlo zahnal. Hrozná predtucha sa však nakoniec stala skutočnosťou a nehoda na dráhe mu navždy zmenila život. On sa však aj napriek tomu odmietol vzdať.