Mal hroznú predtuchu, život mu zachránila vlastná povaha. Chlapec sa nevzdal, aj keď sa všetko pokazilo
Mal hroznú predtuchu, život mu zachránila vlastná povaha. Chlapec sa nevzdal, aj keď sa všetko pokazilo
Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vilo Rozboril a Adam Cibuľa.

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Vladimír Weiss mladší s otcom.

Ján Budaj ako kurič / S manželkou Annou

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vilo Rozboril a Adam Cibuľa.

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Kamila Magálová s bývalým manželom.

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Mal hroznú predtuchu, život mu zachránila vlastná povaha. Chlapec sa nevzdal, aj keď sa všetko pokazilo

Foto: Facebook/B.A.

Ako dieťa mal pocit výnimočnosti, ktorý ho stále hnal niečo vymýšľať, vraví jeho mama.

Bol neustále v pohybe, veľa športoval, často vymýšľal a všade tam, kde bol, ho bolo plno. Chlapec z fotografie bol odmalička nesmierne aktívny a miloval šport. Keď mu na štartovacej čiare jedných pretekov prebleskla hlavou myšlienka, že sa mu prihodí čosi zlé, len ju rýchlo zahnal. Hrozná predtucha sa však nakoniec stala skutočnosťou a nehoda na dráhe mu navždy zmenila život. On sa však aj napriek tomu odmietol vzdať.

Spoznávate chlapca na fotografii?

Foto: Facebook/B.A.

