Tatry sú preč, hovorili nešťastní lesníci. Alžbeta pred 21 rokmi navždy zmenila naše veľhory
Pred 21 rokmi zažili Tatry katastrofu, ktorú cítiť dodnes.
Bol to piatok ako každý iný. Na turistických chodníkoch sa prechádzali návštevníci, v hoteloch podávali večeru a nič nenasvedčovalo tomu, že sa blíži okamih, ktorý sa už navždy zapíše do dejín. O pár hodín neskôr však Tatrami znel hukot pripomínajúci blížiaci sa vlak. Vietor lámal stromy takou silou, až mali lesníci pocit, že pred nimi stojí živel, ktorému sa nedá vzdorovať. „Tatry sú preč,“ vyriekli neskôr slová, ktoré symbolizujú rozsah jednej z najväčších prírodných katastrof v moderných dejinách Slovenska.
Neviditeľná ruka
Ako informuje Teraz.sk, 19. november 2004 sa stal dňom, keď mohutný studený front prenikol cez tatranskú oblasť a medzi 15:30 a 18:00 spôsobil padavý vietor, aký si tamojší obyvatelia nepamätali. Víchrica Alžbeta lámala vrcholce stromov lahkosťou, akoby zasiahla nejaká vyššia moc.
„Boli sme akurát v hoteli na večeri. Cez okná sme videli, že začal fúkať dosť silný vietor, upozorňovalo na neho aj rádio,“ spomínal pre portál CezHory.sk Braňo Šindel zo Žiliny, ktorý sa v tom čase nachádzal v Tatranských Matliaroch.
„Zrazu som si všimol, ako z jedného stromu odletel vrcholec. Akoby ho nejaká neviditeľná ruka odtrhla a zahodila do diaľky. Z ďalšieho stromu sa odlomila časť a padla medzi autá. Bol tam aj karavan, asi nebol pripevnený k autu, lebo vietor ho doslova nosil po parkovisku,“ opisuje momenty, ktoré sa premenili na hrôzu.
Vietor razom predviedol svoju ničivú silu – meteorologické stanice zaznamenali nárazy 170 km/h na Lomnickom štíte, 200 km/h na Skalnatom plese a až 230 km/h pri hornej hranici lesa. Odborníci neskôr uviedli, že víchrica patrila medzi desať najničivejších v Európe za posledné desaťročia.