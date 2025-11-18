Rodičia zakazovali deťom pozerať sa na ňu. Barbora s plastovou hlavou je symbolom odvahy a sily - Dobré noviny
Rodičia zakazovali deťom pozerať sa na ňu. Barbora s plastovou hlavou je symbolom odvahy a sily
Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou vľavo a vpravo Steven Tyler s dcérou Liv.

Sedel v kaviarni, čašníčka naňho civela a rozochvela sa. Známi ľudia a ich nemanželské deti

Lukáš Adamec našiel šťastie pri Zuzke.

Vyrobil najväčší malér svojho života, no ona to vydržala. Lukáša Adamca zachránila jeho silná Žužu

Kamila Magálová s bývalým manželom.

A dosť! My spolu nemôžeme žiť, povedala po 42 rokoch. Kamila Magálová ľutovala, že sa nerozviedla skôr

Všimla si iskrenie a konala. Jana zachránila 30 ľudí z horiaceho autobusu, jej reakciu obdivujú aj experti

Dana a Pavel Kopeckí / Syn Tadeáš

Keď vyšla z lahôdok, kočík so synom bol preč. Prípad, ktorý prebudil Československo, vyriešila skromná Jana

Keď mu žena aj s deťmi utiekla za oceán, zrútil sa. Herec Tomáš Töpfer životnú lásku spoznal až na súde

Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Slovenskí rušňovodiči robia stále tú istú chybu, hovorí ich kolega. Práve pre ňu pribúdajú nehody

Karel Roden s herečkou Arly Jover

Dieťa neprichádzalo, tak si tehotenstvo dohodol s kamarátkou. Karel Roden našiel šťastie pri zubárke Laure

Rodičia zakazovali deťom pozerať sa na ňu. Barbora s plastovou hlavou je symbolom odvahy a sily

Barbora Hájková.
Barbora Hájková. — Foto: Instagram - @baruhajkova

Keď prišla o polovicu lebky, nespoznala ju ani dcéra.

„Tá s plastovou hlavou.“ To je popis, ktorý má na svojom profile Barbora Hájková, statočná žena z Prahy, ktorá nestratila zmysel pre humor ani po tom, čo prežila jednu z najťažších skúšok života. Keď mala tridsať, narodilo sa jej vytúžené dieťa a zdalo sa, že už nemôže byť ani šťastnejšia. Vtedy si na hlave zbadala nenápadnú guličku, z ktorej sa vykľula rakovina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Hájková (@baruhajkova)

Hrča pri uchu

„Na moje ochorenie sa prišlo tak, že sa na mňa môj partner jedného krásneho rána pozrel a upozornil ma: ‚Baru, máš nejakú hrčku na hlave.‘ Ja som si hovorila, že to asi nebude nič, že ma možno niečo poštípalo,“ spomínala pre novinky.cz Bára, vtedy mama ročnej dcérky. Na naliehanie partnera nakoniec išla k lekárom a tí si s jej hrčou pri ľavom uchu spočiatku nevedeli rady. Sonografia a následná biopsia ukázali, že o banalitu rozhodne nepôjde.

Marián V. pred a po operáciách.
Prečítajte si tiež: Mariána pripravila zákerná rakovina o nos. Vďaka plastickým chirurgom môže mať opäť plnohodnotný život

Diagnóza bola šokujúca: dermatofibrosarcoma protuberans, vzácny druh nádoru, ktorý sa objaví asi u jedného človeka z milióna. „Bol to šok. Tridsaťročný človek úplne nepočíta s tým, že sa stretne s takým vážnym ochorením, s ktorým sa stretávajú skôr vyššie ročníky. Veľmi to zasiahlo mňa aj moju rodinu a aj lekári sa na mňa smutne pozerali, že je to problém a veľká smola,“ spomínala na rok 2017, keď sa jej život obrátil naruby.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Hájková (@baruhajkova)

Polovica lebky

Agresívny nádor kože a podkožia sa Báre stihol „prehrýzť“ až do lebky, a tak musela podstúpiť radikálnu osemhodinovú operáciu. „Z hlavy mi vyrezali tkanivo, kus lebky, časť vnútorného ucha a prišla som tiež o celý čeľustný kĺb. Len som sa modlila, aby mi nemuseli z hlavy vziať viac, aby som neprišla o oko, to bola tiež jedna z možností. Napokon som šťastná, že to dopadlo tak, ako to dopadlo,“ priznala Bára, ktorej lekári lebku prekryli časťou svalu z chrbta a kožou. Ako priznala v rozhovore pre kondice.cz, bol to veľký zásah nielen pre telo, ale aj pre psychiku. Bára mala bolesti, bola opuchnutá, ležala v nemocnici napojená na hadičky a vlastná dcérka ju nespoznávala a bála sa jej.

