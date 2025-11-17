Ako 14-ročnú ju prinútili vydať sa. Detská nevesta si slobodu nedokázala ani predstaviť, dnes ju žije
Z krajiny utiekla aj so synčekom.
Na pódiu sa trblieta v bikinách posiatymi kryštálmi a jej opálená pokožka zvýrazňuje každý sval, ktorý je výsledkom hodín strávených v posilňovni. Roya Karimiová je jednou z najlepších európskych kulturistiek súčasnosti a je len ťažké predstaviť si, že len pred 15 rokmi bola detskou nevestou v Afganistane. Ako priznala pre BBC, útekom z krajiny si zachránila život. „Vždy, keď idem do posilňovne, spomeniem si, že kedysi v Afganistane som sa ani len nemohla slobodne hýbať,“ povedala otvorene.
Nútené manželstvo
Narodila sa v Kábule a jej detstvo bolo všelijaké, len nie jednoduché. Mala len 14 rokov, keď ju prinútili vydať sa a o rok na to sa musela stať matkou. Pritom sama bola dieťaťom. Mnohé rodiny predávajú svoje dcéry výmenou za peniaze a práve chudoba, nedostatok vzdelania aj kultúrne normy vedú rodičov k tomu, že manželstvo vidia ako možný spôsob zabezpečenia rodiny alebo zníženia ekonomickej záťaže.
Podľa správy od UNICEF v roku 2021 experti odhadovali, že 28 percent žien vo veku 15–49 rokov sa vydalo pred dovŕšením 18. roku života. Roya bola jednou týchto z detských neviest. Napriek ťažkému osudu v seba našla iskru a odhodlanie zmeniť svoj osud, chcela viac slobody, sily a šancu vytvoriť lepší život pre seba aj svoje dieťa.
Z Afganistanu sa jej podarilo utiecť v roku 2011 a ako utečenka sa so svojím synčekom dostala až do Nórska. V úplne neznámom svete začala nový život – naučila sa jazyk, dokončila si vzdelanie a našla si prácu v nemocnici. Práve tam objavila svoju vášeň pre šport a stretla svojho druhého manžela Kamala, ktorý je tiež kulturista.
Nenávisť a vyhrážky
„Jeho podpora mi dodala odvahu ísť za svojím snom. Verím, že keď muž stojí po boku ženy, môžu sa diať úžasné veci,“ hovorí dnes 30-ročná žena, ktorej cesta na vrchol bola blesková. V apríli tohto roka získala zlatú medailu v kategórii Wellness na súťaži Stoperiet Open a o niekoľko týždňov neskôr triumfovala aj na prestížnej Norway Classic 2025. Tieto úspechy jej otvorili dvere na majstrovstvá Európy – a teraz aj na svetový šampionát. Úspech si však nedokáže užívať naplno. Pre fotografie v bikinách čelí na sociálnych sieťach nenávistným komentárom a dokonca vyhrážkam.