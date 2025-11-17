Stačí iba pár kvalitných surovín a budú výborné. Miroslav Etzler si indiánske fazule dopraje s chlebíkom
Obľúbený herec si čas strávený v kuchyni naplno užíva.
Varenie priam miluje a v kuchyni dokáže tráviť celé hodiny. Herec Miroslav Etzler sa svojou láskou ku gastronómii nikdy netajil. Nepotrebuje žiadnu pomoc a pozor dáva aj na poriadok – hneď ako dokončí prípravu jedla, rovno po sebe aj uprace.
Záleží mu na kvalite
„Milujem Áziu, mám rád taliansku kuchyňu a mohol by som bez problémov variť aj tri hodiny denne. Dovarím, na linke sú tri alebo štyri nádoby plné jedla a nie je tam jediný špinavý riad. Použijem a hneď umyjem,“ opísal pre magazín Lifee známy herec, ktorý za sporákom nepotrebuje žiadnu pomoc.
Často sám nakupuje, varí aj po sebe upratuje a ani zďaleka to nevníma ako niečo výnimočné. Keď sa učil variť, pridával do jedál pestrú paletu korenia, no dnes už dokáže ochucovať najmä soľou a korením a výsledok naozaj stojí za to.
„Dnes už volím aj kvalitnejšie suroviny. Niektorí oponujú, že dobré ingrediencie sú drahé, ale na druhej strane ich netreba veľa. Ak napríklad kúpite dobré paradajky, do cestovín pre dvoch ľudí stačí pridať štyri,“ vysvetlil a podelil sa o jeden zo svojich neobyčajných a poriadne pikantných receptov.