Po ťažkej rane osudu pochopila, že oči nie sú to najdôležitejšie. Speváčka Perla našla svetlo aj v tme
Perla ľuďom už roky ukazuje, čo znamená vidieť dušou.
„Prvé hodiny boli plné plaču, zúfalstva a ticha, ktoré sa mi zdalo nekonečné,“ zaspomínala si pre romatv.sk talentovaná rómska speváčka Perla na moment, v ktorom sa jej svet navždy ponoril do tmy. Mohla sa uzavrieť, no našla v sebe svetlo, ktoré ju vedie ďalej – aj napriek urážkam či predsudkom. Neprajníkom pri príležitosti medzinárodného dňa nevidomých, ktorý bol 13. novembra, radí jediné.
Verila, že po kvapkách sa jej zrak vráti
Perla mala problémy so zrakom odmalička. „Už v troch mesiacoch mi lekári zistili vrodený glaukóm. Postupne sa to zhoršovalo, no napriek tomu som sa snažila viesť bežný život – študovala som, spievala, cestovala,“ spomína si.
Definitívne prišla o zrak, keď mala len dvadsaťsedem rokov. Prvé hodiny po strate zraku boli podľa nej najhoršie. „Na taký moment sa človek nikdy nevie pripraviť. Aj keď som vedela, že choroba napreduje, netušila som, že to príde práve v ten deň. Najskôr som si nahovárala, že to je len dočasné, že po kvapkách sa mi zrak vráti. No v hĺbke duše som cítila, že tentoraz nie,“ hovorí o okamihu, ktorý všetko zmenil.
Na druhý deň sa však rozhodla ísť ďalej. „Povedala som si, že musím prijať realitu a hľadať nový spôsob, ako žiť,“ zaspomínala si úprimne na momenty, keď našla obrovskú silu.