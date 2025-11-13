Poteší chuťové poháriky a nerozhodí hladinu cukru v krvi. Kuraciu misku od Jany ocenia nielen diabetici - Dobré noviny
Dobré noviny
Poteší chuťové poháriky a nerozhodí hladinu cukru v krvi. Kuraciu misku od Jany ocenia nielen diabetici
Zábery z nehody na trase medzi Pezinkom a Bratislavou / Ilustračná fotografia

Poteší chuťové poháriky a nerozhodí hladinu cukru v krvi. Kuraciu misku od Jany ocenia nielen diabetici

Jana Ševčíková a jej kuracia miska.
Jana Ševčíková a jej kuracia miska. — Foto: Instagram/dialife_sk

Svetový deň diabetu si pripomíname 14. novembra.

Jana Ševčíková žije s cukrovkou už 30 rokov. Chorobu jej diagnostikovali v čase, keď bolo výzvou aj obyčajné meranie hladiny cukru v krvi a svoj prvý glukometer dostala až po pol roku. Na začiatku čelila viacerým skúškam, no aj napriek tomu sa jej postupne podarilo nájsť spôsob, ako s týmto ochorením viesť plnohodnotný život. Dnes svoje skúsenosti odovzdáva ďalej a snaží sa pomáhať iným diabetikom.

Žije naplno

„Mala som šesť rokov, cukrovka bola ako taký darček k nástupu do školy. Rodičia sa nezľakli, veľmi ma podporovali. Samozrejme, tá glykémia bola v tej dobe bez senzorov vlastne orientačná, ale veľa sme športovali, zdravo sme sa stravovali,“ zaspomínala si Jana v podcaste Diabetes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa dialife (@dialife_sk)

Dnes už je sama mamou a jej deti presne vedia, čo majú urobiť, ak by sa jej zdravotný stav zhoršil. Napriek chorobe, ktorej musela prispôsobiť svoj život, dokáže fungovať naplno a je mimoriadne aktívna. Veľmi rada behá a na Instagrame sa delí o svoje skúsenosti či recepty z vlastnej kuchyne.

Počas Svetového dňa diabetu, ktorý je 14. novembra, si jedno z jej jedál môžete doma pripraviť aj vy. Je mimoriadne chutné, zdravé a navyše aj plné živín. „Grilovaná kuracia miska pre diabetikov s extra dávkou chuti! Jedlo, ktoré uspokojí tvoje chuťové bunky a nechá cukor v krvi chillovať,“ napísala Jana k receptu.

Kuracia miska pre diabetikov podľa Jany:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

