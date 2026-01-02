Výživový poradca Páleník: Zmena životného štýlu začína pri nákupe. Tieto štyri tipy potešia aj peňaženku - Dobré noviny
Výživový poradca Páleník: Zmena životného štýlu začína pri nákupe. Tieto štyri tipy potešia aj peňaženku
Výživový poradca Páleník: Zmena životného štýlu začína pri nákupe. Tieto štyri tipy potešia aj peňaženku

Michal Páleník a Maroš Molnár.
Michal Páleník a Maroš Molnár. — Foto: Instagram - @misko_palenik

Pozrite sa, ako nakupovať v potravinách efektívne.

Chce, aby ľudia vystúpili z kolotoča diét a nastavili si životný štýl, ktorý budú môcť viesť už navždy. Michal Páleník je odborníkom na výživu a životosprávu a Slováci ho môžu poznať aj z relácie Extrémne premeny. Zdravý životný štýl je podľa neho ten, pri ktorom sa človek cíti dobre vo vlastnom tele a neubližuje mu.

„Život, pri ktorom sa vyhýbam extrémom ako v strave, tak aj v pohybe a spánku. Život, pri ktorom vnímam svoje telo a “ducha” ako svoju súčasť a dávam im to, čo potrebujú. Nie to, čo by som chcel, aby potrebovali, čo písali v časopise o móde, alebo to, čo je najjednoduchšie,“ vysvetlil na svojom webe Michal, ktorý vie, že zmena životného štýlu musí začať už pri nákupe v potravinách. Expert sa podelil o štyri tipy, ktoré vám pomôžu ušetriť nielen čas, ale aj kalórie a nejaké to euro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mgr. Misko Palenik (@misko_palenik)

1. Naplánujte si, čo budete variť

„Drž sa hesla radšej poriadne a pravidelne, ako vždy niečo unikátne. Je úplne v poriadku dať si dvakrát tú istú večeru = ak je rýchla, chutná a zdravá. Plánuj si jednoduché jedlá zložené z menšieho počtu surovín. Ušetríš nielen čas a peniaze, ale môžeš sa tešiť aj na overenú chuť,“ vysvetlil Páleník.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Mgr. Misko Palenik (@misko_palenik)

2. Čítajte etikety

„To, že na obale vidíš slovo proteín, ešte neznamená, že daný produkt je na tom s bielkovinami lepšie,“ uviedol mylnú predstavu, ktorú vraj majú mnohí ľudia.

Etnologička Katarína Nádaská / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Etnologička Katarína Nádaská: Najčastejším predsavzatím je chudnutie. Naši predkovia snívali o inom

„Často sa jedná iba o marketingový ťah, ktorý nás láka siahnuť po takomto výrobku a uprednostniť ho pred možno menej “sexi” obalom, ale s nutrične podobným, až identickým zložením,“ vysvetlil.

